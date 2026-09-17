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Ένα νέο και σαφώς πιο φιλόδοξο κεφάλαιο ανοίγουν στη ναυτιλιακή τους δραστηριότητα η Μαριέλνα Προκοπίου και ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Λάμψιας, οδηγώντας την Akrotiri Tankers για πρώτη φορά στην αγορά των μεγάλων πλοίων μεταφοράς αμμωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της διεθνούς ναυπηγικής αγοράς, η εταιρεία συμφώνησε με την κινεζική New Times Shipbuilding για την κατασκευή δύο Very Large Ammonia Carriers – VLAC, χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων το καθένα. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Akrotiri Tankers διευρύνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα συμβατικά δεξαμενόπλοια και αποκτά έκθεση σε μία από τις πλέον αναδυόμενες κατηγορίες της αγοράς μεταφοράς αερίων φορτίων.

Η παραγγελία εντάσσεται στο ευρύτερο ναυπηγικό μπαράζ των συμφερόντων της οικογένειας Προκοπίου στην Κίνα, το οποίο αφορά συνολικά δέκα πλοία και αποτιμάται σε περίπου 1,1 δισ. δολάρια. Ωστόσο, η κίνηση της Akrotiri έχει τη δική της, αυτοτελή σημασία: αποτελεί ουσιαστικά το πέρασμα της εταιρείας από την αγορά των tankers σε έναν κλάδο με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, υψηλότερες απαιτήσεις και μακροπρόθεσμες ενεργειακές προοπτικές.

Τα VLAC είναι πλοία σχεδιασμένα για τη μεταφορά πολύ μεγάλων ποσοτήτων υγροποιημένης αμμωνίας, ενώ, ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους, μπορούν να αξιοποιούνται και για τη μεταφορά άλλων αερίων φορτίων. Η ζήτηση για τέτοιο τονάζ ενισχύεται από τις προσδοκίες ότι η αμμωνία θα αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο τόσο στο διεθνές ενεργειακό εμπόριο όσο και ως πιθανό ναυτιλιακό καύσιμο χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Η επένδυση της Akrotiri δεν αποτελεί, επομένως, απλώς μία αριθμητική αύξηση του στόλου. Τοποθετεί την εταιρεία σε μία αγορά που βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, αλλά προσελκύει ήδη το ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών ομίλων, εμπόρων πρώτων υλών και κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών.

Παράλληλα, η επιλογή πλοίων χωρητικότητας 93.000 κυβικών μέτρων δείχνει ότι η Akrotiri στοχεύει εξαρχής στην κατηγορία των μεγαλύτερων μονάδων του κλάδου, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν διεθνείς εμπορικές ροές μεγάλης κλίμακας.

Η Μαριέλενα Προκοπίου και ο Κωνσταντίνος Λάμψιας αναπτύσσουν μέσω της Akrotiri Tankers μία διακριτή ναυτιλιακή πλατφόρμα, με προσανατολισμό στην ανανέωση και τη διαφοροποίηση του στόλου. Η εταιρεία έχει ήδη κινηθεί στην αγορά των δεξαμενόπλοιων, επενδύοντας τόσο σε υπάρχον τονάζ όσο και σε νεότευκτα.

Η νέα παραγγελία, όμως, ανεβάζει τον πήχη. Η είσοδος στα gas carriers απαιτεί διαφορετική τεχνογνωσία, εξειδικευμένα συστήματα φορτίου και αυστηρότερες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για συνεργασίες με ενεργειακές εταιρείες και εμπορικούς οίκους που αναζητούν σύγχρονο τονάζ για τη μεταφορά αμμωνίας.

Η απόφαση της Μαριέλενας Προκοπίου και του Κωνσταντίνου Λάμψια να τοποθετηθούν τώρα στον συγκεκριμένο κλάδο δείχνει ότι η Akrotiri Tankers δεν περιορίζεται σε μία παραδοσιακή στρατηγική διαχείρισης tankers. Επιχειρεί να δημιουργήσει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, συνδυάζοντας τις σημερινές αγορές πετρελαίου με τις ενεργειακές μεταφορές της επόμενης ημέρας.

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