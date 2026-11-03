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Μέρισμα συνολικού ύψους 60 εκατ. δολαρίων έχει διανείμει μέσα στο 2026 η Contships Logistics, συμφερόντων Νικόλα Πατέρα, η οποία εμφανίζει αυξημένη κερδοφορία και διαθέσιμα 262 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η διοίκηση εκτιμά ότι η βύθιση του Contship Jet στη Μαύρη Θάλασσα από επίθεση τριών drones δεν θα επηρεάσει ουσιωδώς τη ρευστότητα ή το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Η Contships κατέβαλε 40 εκατ. δολάρια στους μετόχους στις 8 Οκτωβρίου, μετά τη διανομή 20 εκατ. δολαρίων τον Φεβρουάριο. Στόχος της διοίκησης είναι να συνεχίσει να επιστρέφει περίπου το 100% των καθαρών κερδών, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου.

Στο εννεάμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 36%, στα 33,3 εκατ. δολάρια, από 24,5 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα έσοδα ανήλθαν σε 130 εκατ. δολάρια και οι λειτουργικές ταμειακές ροές σε 43,8 εκατ. δολάρια, με την αξιοποίηση του στόλου στο 98%.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι προθεσμιακές καταθέσεις έφθαναν τα 262 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 67% από το τέλος του 2025. Η εταιρεία εμφάνιζε θετική καθαρή ταμειακή θέση 50 εκατ. δολαρίων, τραπεζικό δανεισμό μόλις 12 εκατ. δολαρίων και ομολογιακές υποχρεώσεις 200 εκατ. δολαρίων.

Η ισχυρή αυτή οικονομική βάση λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας μετά την απώλεια του Contship Jet, το οποίο δέχθηκε επίθεση από τρία μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη στις 28 Οκτωβρίου, κοντά στις βουλγαρικές ακτές. Το πλήρωμα των 18 ναυτικών διασώθηκε, ωστόσο το πλοίο βυθίστηκε την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πλοίο καλυπτόταν ασφαλιστικά για ζημιές στο κύτος και στις μηχανές, αστική ευθύνη και πολεμικούς κινδύνους. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ασφαλιστική προστασία, σε συνδυασμό με τα υψηλά διαθέσιμα, επιτρέπει τη συνέχιση των προγραμματισμένων επενδύσεων χωρίς ουσιώδεις οικονομικές επιπτώσεις.

Η Contships διατηρεί έτσι αμετάβλητες τις βασικές προτεραιότητές της: ανανέωση του στόλου, ισχυρή ρευστότητα και υψηλές διανομές προς τους μετόχους, παρά τις αυξημένες γεωπολιτικές προκλήσεις στη ναυτιλία.