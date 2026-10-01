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Σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές κινήσεις στον κλάδο των feeder containerships προχωρά η Contships Logistics Corp., συμφερόντων Νικόλα Πατέρα, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή έως και 30 νεότευκτων πλοίων στην Κίνα.

Η εταιρεία παρήγγειλε 10 πλοία χωρητικότητας 1.324 teu στο ναυπηγείο Hubei Guangji Green Energy Shipbuilding Group, διατηρώντας δικαίωμα για έως 20 επιπλέον μονάδες. Αν υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος, η επένδυση εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 800 εκατ. δολάρια, με το κόστος κάθε πλοίου να υπολογίζεται περίπου στα 28 εκατ. δολάρια.

Η παραγγελία πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής CLC Newbuildings και εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης του στόλου, ο μέσος όρος ηλικίας του οποίου ανέρχεται σήμερα στα 17 έτη. Σύμφωνα με τη Fearnley Securities, οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από τις αρχές του 2029, χρονικό σημείο που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό για την αγορά.

Τα πλοία θα βασίζονται στο σχέδιο ContshipMax CV1300 και θα διαθέτουν 340 υποδοχές για containers-ψυγεία. Θα εξοπλιστούν με κινητήρες Mitsubishi συμβατούς με τα πρότυπα Tier III του ΙΜΟ, shaft generator και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο χαμηλότερη κατανάλωση και περιορισμένες εκπομπές.

Η Contships διαθέτει 27 πλοία, ενώ ο νεότερος υφιστάμενος στόλος της χρονολογείται από το 2014. Παρά την πώληση πέντε πλοίων στο πρώτο τρίμηνο, κατέγραψε καθαρά κέρδη 10,3 εκατ. δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, με το 98% του στόλου της καλυμμένο από ναυλοσύμφωνα.

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