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Από την εκρηκτική έναρξη του 2026 σε μια σαφώς πιο συγκρατημένη εικόνα έχει περάσει η διεθνής αγορά νέων ναυπηγήσεων, με τα στοιχεία της Allied QuantumSea να καταγράφουν μεγάλη αποκλιμάκωση του αριθμού των νέων παραγγελιών από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Το α΄ τρίμηνο του έτους αποτέλεσε το μεγάλο ξέσπασμα της αγοράς. Συνολικά καταγράφηκαν 1.354 παραγγελίες νέων πλοίων, συνολικής χωρητικότητας 101,69 εκατ. dwt.

Η συνέχεια ήταν αισθητά διαφορετική. Στο β΄ τρίμηνο οι παραγγελίες περιορίστηκαν στις 586 μονάδες, συνολικής χωρητικότητας 45,67 εκατ. dwt. Και στο γ΄ τρίμηνο, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ο αριθμός πέφτει στις 242 μονάδες και 18,68 εκατ. dwt. Με άλλα λόγια, σε αριθμό πλοίων, η καταγεγραμμένη δραστηριότητα του γ΄ τριμήνου αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα πέμπτο εκείνης του α΄ τριμήνου.

Χρειάζεται, ωστόσο, μία σημαντική διευκρίνιση. Tα στοιχεία της έκθεσης για τον Σεπτέμβριο και συνεπώς για το γ΄ τρίμηνο αφορούν την αγορά έως την ημερομηνία αναφοράς και δεν αποτελούν πλήρη απολογισμό ολόκληρου του τριμήνου. Η ίδια η Allied QuantumSea αναφέρει ότι τα δεδομένα της έκθεσης είναι έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Σε μηνιαία βάση η μεταβολή είναι επίσης χαρακτηριστική. Ο Ιανουάριος ξεκίνησε με 810 πλοία και 50,69 εκατ. dwt, ο Φεβρουάριος ακολούθησε με 214 και ο Μάρτιος με 330. Τον Απρίλιο καταγράφηκαν 191 πλοία, τον Μάιο 103 και τον Ιούνιο 292.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός μειώθηκε σημαντικά: 128 παραγγελίες τον Ιούλιο, 55 τον Αύγουστο και 59 τον Σεπτέμβριο έως την ημερομηνία αναφοράς.

Συνολικά, η Allied QuantumSea καταγράφει για το 2026 2.182 παραγγελίες πλοίων συνολικής χωρητικότητας περίπου 166 εκατ. dwt μέχρι το σημείο που φθάνουν τα διαθέσιμα στοιχεία της έκθεσης.

Παρά την επιβράδυνση του συνολικού ρυθμού, νέα συμβόλαια εξακολουθούν να υπογράφονται σε αρκετούς κλάδους. Στην τελευταία εβδομάδα αναφοράς, μεταξύ άλλων, καταγράφονται έξι containerships 21.700 teu για τη MSC, με τίμημα $225 εκατ. ανά πλοίο και παράδοση από το 2029, καθώς και τα τέσσερα containerships 10.100 teu της Navios Maritime Partners στη HJ Shipbuilding της Νότιας Κορέας, στα $122,6 εκατ. ανά μονάδα.

Στο dry bulk καταγράφηκαν δύο πλοία 211.000 dwt στη Wuhu Shipyard έναντι περίπου $76 εκατ. το καθένα, ενώ στο tanker sector αναφέρονται, μεταξύ άλλων, δύο μονάδες 75.000 dwt στη Yangzijiang με κόστος περίπου $61 εκατ. έκαστη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το «φρένο» στις νέες παραγγελίες εμφανίζεται ενώ οι τιμές των νεότευκτων παραμένουν υψηλές. Ένα VLCC αποτιμάται στα $130 εκατ., ένα Suezmax στα $89 εκατ. και ένα Aframax στα $75 εκατ. Στο dry bulk, η τιμή ενός Capesize βρίσκεται επίσης στα $75 εκατ., αυξημένη κατά 4,9% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Η εικόνα, επομένως, δεν δείχνει πάγωμα των ναυπηγήσεων, αλλά έντονη αποκλιμάκωση από το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο του α΄ τριμήνου. Και αυτό δημιουργεί ένα νέο στοιχείο προς παρακολούθηση: εάν η κάμψη των τελευταίων μηνών αποτελεί προσωρινή ανάπαυλα μετά το κύμα παραγγελιών στις αρχές του 2026 ή την αρχή μιας πιο επιλεκτικής περιόδου για τις επενδύσεις σε νέο tonnage.

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