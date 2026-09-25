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Την πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών χωρών σε αριθμό νέων παραγγελιών καταλαμβάνει η Ελλάδα, με την απόσταση από την Κίνα να είναι σχετικά μικρή σε επίπεδο συνόλου, αλλά τη σύνθεση του ελληνικού orderbook να αποκαλύπτει μια σαφή στρατηγική επιλογή: τα δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Allied QuantumSea για το τελευταίο δωδεκάμηνο, Έλληνες πλοιοκτήτες συνδέονται με 313 παραγγελίες νεότευκτων, έναντι 293 της Κίνας, 109 της Ιαπωνίας, 114 της Σιγκαπούρης και 99 της Ελβετίας. Η Ελλάδα, δηλαδή, βρίσκεται κατά 20 πλοία πάνω από την Κίνα, ενώ το ελληνικό σύνολο είναι σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο της Ιαπωνίας.

Η πραγματική διαφορά, όμως, αποκαλύπτεται όταν η σύγκριση γίνεται ανά τύπο πλοίου. Από τις 313 ελληνικές παραγγελίες, οι 153 αφορούν tankers, δηλαδή σχεδόν το ήμισυ του συνόλου. Ακολουθούν 67 containerships, 62 dry bulk carriers και 30 gas carriers. Η εικόνα διαφοροποιείται από άλλες μεγάλες ναυτιλιακές χώρες, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό επενδυτικό βάρος παραμένει ιδιαίτερα ισχυρό στη μεταφορά ενέργειας.

Και η τελευταία εβδομάδα ενισχύει ακριβώς αυτή την εικόνα. Η Dynacom Tankers Management εμφανίζεται στην έκθεση με τέσσερα νέα VLCC χωρητικότητας 306.000 dwt στη Hengli Heavy Industries, με παραδόσεις το 2029-2030. Στο ίδιο ναυπηγείο καταγράφονται ακόμη δύο Suezmax 158.000 dwt και δύο VLAC 93.000 κυβικών μέτρων, διευρύνοντας την έκθεση του ομίλου τόσο στο crude oil όσο και στη μεταφορά αμμωνίας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η Aegean Shipping, η οποία συνδέεται με ένα ακόμη VLCC 306.000 dwt στη Hengli, για παράδοση το 2029.

Στο LNG, η Dynagas τοποθετείται σε ακόμη υψηλότερη κατηγορία κεφαλαιακής δέσμευσης. Η Allied QuantumSea καταγράφει παραγγελία τεσσάρων LNG carriers χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων στη Samsung Heavy Industries, με τιμή 263 εκατ. δολάρια ανά πλοίο. Πρόκειται για επένδυση περίπου 1,05 δισ. δολαρίων, με τις παραδόσεις να τοποθετούνται από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029. Η σύγκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν περάσει κανείς στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Η Ελλάδα είναι πρώτη ως χώρα των αγοραστών, όμως η Κίνα είναι μακράν πρώτη ως χώρα ναυπήγησης.

Τα κινεζικά ναυπηγεία συγκεντρώνουν 1.936 πλοία από τις παραγγελίες του τελευταίου 12μήνου που καταγράφει η Allied QuantumSea. Η Νότια Κορέα ακολουθεί με 356 και η Ιαπωνία με 142. Με άλλα λόγια, η κινεζική ναυπηγική βιομηχανία εμφανίζει αριθμό παραγγελιών υπερπενταπλάσιο εκείνου της Νότιας Κορέας. Η κινεζική κυριαρχία είναι μάλιστα πολυκλαδική: από τα 1.936 πλοία, 602 είναι containerships, 491 tankers, 476 dry bulk carriers και 73 gas carriers, σύμφωνα με την κατανομή της έκθεσης. Έτσι δημιουργείται ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σχήματα του σημερινού ναυπηγικού κύκλου: το ελληνικό κεφάλαιο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης και τα κινεζικά ναυπηγεία στην πρώτη γραμμή της προσφοράς. Οι Έλληνες, πάντως, δεν αγοράζουν φθηνά. Οι ενδεικτικές τιμές της Allied QuantumSea τοποθετούν ένα νεότευκτο VLCC στα 130 εκατ. δολάρια, ένα Suezmax στα 89 εκατ., ένα Aframax στα 75 εκατ. και ένα MR στα 51 εκατ. δολάρια. Στα dry bulk, το κόστος ενός Capesize διαμορφώνεται στα 75 εκατ., ενός Kamsarmax στα 37,5 εκατ.

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