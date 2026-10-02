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Νέα φιλοσοφία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των ελληνικών λιμανιών, με αιχμή τα περιφερειακά λιμάνια, την επιτάχυνση των επενδύσεων και την επικαιροποίηση των masterplans, προτάσσει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.

Βόλος, Ραφήνα και Κέρκυρα αποτελούν χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται πλέον στις λιμενικές υποδομές, αλλά επεκτείνεται στις μεταφορές, την ενέργεια, τις οδικές συνδέσεις και τη σχέση του λιμανιού με την πόλη και την τοπική οικονομία.

Τη μετάβαση από το μοντέλο του «λιμανιού ως υποδομή» σε εκείνο του «λιμανιού ως οικοσύστημα» έθεσε ως βασικό ζητούμενο ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), Απόστολος Παπαποστόλου, μιλώντας στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2026.

«Τα λιμάνια είναι αναπτυξιακά εργαλεία και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ως την αποτύπωση ενός οράματος για τις επόμενες δεκαετίες», επισήμανε. Όπως εξήγησε, τα masterplans θα πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε λιμάνι ως ένα ευρύτερο οικοσύστημα και όχι απλώς ως ένα σύνολο προβλητών και κρηπιδωμάτων.

Στο μοντέλο αυτό εντάσσονται η κρουαζιέρα, τα logistics, η ναυπηγοεπισκευή, η ενέργεια, ο σιδηρόδρομος, οι οδικές συνδέσεις και τα ψηφιακά συστήματα. Κρίσιμος παράγοντας είναι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΛ, και η πόλη που φιλοξενεί το λιμάνι, καθώς ο λιμενικός σχεδιασμός επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, τις μετακινήσεις και την οικονομική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Παπαποστόλου στα masterplans των μικρότερων ελληνικών λιμανιών. Η νησιωτικότητα, όπως σημείωσε, καθιστά ακόμη πιο σημαντικό τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ώστε οι υποδομές να είναι λειτουργικές και να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Ως διεθνές παράδειγμα ανέφερε το λιμάνι Antwerp-Bruges στο Βέλγιο, όπου ο λιμένας αντιμετωπίζεται συνολικά ως βιομηχανικό, ενεργειακό, περιβαλλοντικό και αστικό οικοσύστημα.

Στην ελληνική πραγματικότητα, ο πρόεδρος της ΡΑΛ ξεχώρισε τρεις περιπτώσεις. Στον Βόλο, το νέο masterplan συνδέεται άμεσα με την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων. Στη Ραφήνα, το βάρος πέφτει στη σχέση λιμανιού και πόλης, καθώς και στη σύνδεση με τους οδικούς άξονες.

Διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις στην Κέρκυρα, όπου ο σχεδιασμός δεν αφορά αποκλειστικά τον κεντρικό λιμένα. Στο νησί υπάρχουν περίπου 30 μικρότερες λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες, όπως επισήμανε, έχουν ιδιαίτερο τοπικό και κοινωνικό αποτύπωμα και πρέπει να εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό.

Στο μέτωπο των επενδύσεων, ο κ. Παπαποστόλου τόνισε ότι η υλοποίησή τους πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα, τις αδειοδοτικές απαιτήσεις αλλά και τη συμβολή κάθε έργου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα.

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας αποδίδει η ΡΑΛ και στα ψηφιακά εργαλεία και τα μοντέλα πρόβλεψης. Μέσω αυτών μπορεί να προσομοιώνεται το μελλοντικό ενεργειακό σύστημα ενός λιμανιού και να υποστηρίζονται οι επενδυτικές αποφάσεις.

Στην εξίσωση θα πρέπει να συνυπολογίζονται η αύξηση της επιβατικής κίνησης, οι μεταβολές στο ενεργειακό κόστος, οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση τόσο των πλοίων όσο και των λιμενικών εγκαταστάσεων, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι μελλοντικές ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ.

Το βασικό κριτήριο επιτυχίας, σύμφωνα με τον Απόστολο Παπαποστόλου, δεν μπορεί να είναι απλώς ο αριθμός των έργων που ξεκινούν. Το ζητούμενο είναι η συνολική αξία που μπορεί να δημιουργήσει το ελληνικό λιμενικό οικοσύστημα για την οικονομία, τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις τοπικές κοινωνίες.

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