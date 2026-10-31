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Νέο περιστατικό επίθεσης εναντίον εμπορικού πλοίου καταγράφηκε στον Περσικό Κόλπο, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας EOS Risk Group / EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00 UTC (20:00 ώρα Ελλάδας), περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Λαβάν του Ιράν.

Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά επί του σκάφους. Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, όλα τα μέλη του πληρώματος αναφέρθηκαν ασφαλή, ενώ μέχρι τη στιγμή έκδοσης της προειδοποίησης δεν είχε καταγραφεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η EOS Marine κατατάσσει το περιστατικό στην κατηγορία επιθέσεων με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (missile/drone strike), χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί το είδος του βλήματος ή η προέλευσή του. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το νέο συμβάν προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου για τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών και των διελεύσεων από το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς ναυτιλιακής ανησυχίας.

Η περιοχή νότια της νήσου Λαβάν βρίσκεται κοντά σε σημαντικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σοβαρό κάθε περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των δεξαμενόπλοιων και των υπόλοιπων εμπορικών πλοίων.

Μετά το συμβάν, η EOS Marine καλεί τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης, διατηρώντας 24ωρη οπτική παρακολούθηση και επιτήρηση με ραντάρ, καθώς και να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες BMP.

Παράλληλα, συνιστά την άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές ναυτιλιακής ασφάλειας και τη συνεχή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων για πιθανές εναέριες απειλές.

Μέχρι στιγμής, στην ενημέρωση δεν αναφέρονται το όνομα, η σημαία, ο τύπος ή η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν την απόδοση της επίθεσης σε συγκεκριμένη πλευρά.

Το περιστατικό αναδεικνύει την αυξημένη έκθεση των εμπορικών πλοίων σε κινδύνους που δεν περιορίζονται πλέον μόνο στις διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, αλλά επεκτείνονται και στις θαλάσσιες περιοχές εντός του Περσικού Κόλπου.