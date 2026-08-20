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Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρίσκεται εκ νέου η παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ και η επικίνδυνη κλιμάκωση των πολεμικών συρράξεων στον Λίβανο εξανεμίζουν τις ελπίδες για μια σύντομη διπλωματική διέξοδο στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η έντονη μεταβλητότητα παραμένει το κύριο χαρακτηριστικό των συναλλαγών, καθώς οι αναλυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τον πραγματικό όγκο πετρελαίου που καταφέρνει να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο.

Παγωμένες διαπραγματεύσεις και αύξηση της γεωπολιτικής έντασης

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης βρίσκονται σε απόλυτο αδιέξοδο. Την ίδια στιγμή, το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από:

Τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο: Οι νέες ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ προκάλεσαν τη σοβαρότερη κλιμάκωση στην περιοχή από την εκεχειρία του Ιουνίου.

Οι νέες ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ προκάλεσαν τη σοβαρότερη κλιμάκωση στην περιοχή από την εκεχειρία του Ιουνίου. Τα χτυπήματα σε δεξαμενόπλοια : Στόχος έγιναν πλοία που συνδέονται με την κρατική εταιρεία του Αμπού Ντάμπι (ADNOC), με τα ΗΑΕ να επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ιράν.

: Στόχος έγιναν πλοία που συνδέονται με την κρατική εταιρεία του Αμπού Ντάμπι (ADNOC), με τα ΗΑΕ να επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ιράν. Τη δραματική πτώση της διέλευσης: Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις 5 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά το Σάββατο 15/8 και κανένα την Κυριακή 16/8 (έναντι 31 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο).

Το «κρυφό» πετρέλαιο και τα δύο σενάρια για τις τιμές

Παρά την προσωρινή «παράλυση» στις επίσημες θαλάσσιες μεταφορές, η αγορά δεν έχει εκτοξευθεί ακόμη στα 100 δολάρια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής διοχετεύουν στην αγορά ποσότητες μέσω εναλλακτικών διαδρομών ή πλοίων που ταξιδεύουν με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού (AIS), ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις για απώλειες 4 εκατ. βαρελιών ημερησίως.

Οι αναλυτές χωρίζουν την επόμενη μέρα σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

Το ανοδικό σενάριο ($100/βαρέλι): Εάν η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν οξυνθεί και σφραγιστεί ουσιαστικά το Ορμούζ, η τιμή του Brent θα διασπάσει το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Το βασικό σενάριο ($80/βαρέλι): Εφόσον η αδύναμη παγκόσμια ζήτηση και η αυξημένη παραγωγή από άλλες περιοχές υπερισχύσουν του γεωπολιτικού ρίσκου, οι τιμές θα αποκλιμακωθούν προς τα 80 δολάρια.

Στρατηγικό «όπλο» το Ορμούζ – Προετοιμάζονται οι αγοραστές στην Ασία

Το πέρασμα του Ορμούζ αποτελεί τον κρισιμότερο ενεργειακό δίαυλο στον πλανήτη, καθώς από εκεί διακινείται το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου (περίπου 20 εκατ. βαρέλια/ημέρα) και σχεδόν το 19% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Ενώ το Ιράν αντιμετωπίζει πλέον τα Στενά ως μόνιμο μέσο πίεσης και η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων, οι μεγάλες εισαγωγικές οικονομίες λαμβάνουν τα μέτρα τους:

Ασιατικά διυλιστήρια : Αγοραστές στην Ινδία σπεύδουν να κλείσουν φορτία με παράδοση έως και τον Νοέμβριο για να διασφαλίσουν αποθέματα.

: Αγοραστές στην Ινδία σπεύδουν να κλείσουν φορτία με παράδοση έως και τον Νοέμβριο για να διασφαλίσουν αποθέματα. Πρόσθετοι αστάθμητοι παράγοντες: Οι απειλές στην Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα, καθώς και τα καθημερινά ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια (που προκαλούν ελλείψεις και περιορισμούς στις εξαγωγές της Μόσχας), επιτείνουν την παγκόσμια αβεβαιότητα.

Ο μεγαλύτερος φόβος για τις πετρελαιοεισαγωγικές χώρες δεν είναι μια στιγμιαία άνοδος στα 100 δολάρια, αλλά η παρατεταμένη παραμονή των τιμών σε αυτά τα επίπεδα, εξέλιξη που θα τροφοδοτούσε εκ νέου τον πληθωρισμό, τις μεταφορές και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

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