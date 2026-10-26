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Οι ανακατατάξεις στο εμπόριο πρώτων υλών και οι διαταραχές στις υποδομές εξαγωγών αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία της ναυλαγοράς τις επόμενες εβδομάδες. Η διαθεσιμότητα φορτίων, ο χρόνος φόρτωσης και η θέση των πλοίων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακόμη και χωρίς αύξηση του εμπορίου, οι καθυστερήσεις μπορούν να περιορίσουν την προσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας και να ενισχύσουν τις πιέσεις στους ναύλους.

Αυτή είναι η κεντρική εκτίμηση της ανάλυσης «Commodity Freight Watch» της Signal Ocean, και συντάκτρια τη senior market analyst Μαρία Μπερτζελέτου.

Στο ξηρό φορτίο, οι νέες κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας ενισχύουν τις προοπτικές των εξαγωγών από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας που παραθέτει η έκθεση, οι ανακοινωθείσες πωλήσεις προς την Κίνα το διάστημα 14–16 Οκτωβρίου ανήλθαν σε 1,36 εκατ. τόνους για την εμπορική περίοδο 2026/27.

Η εξέλιξη δημιουργεί προϋποθέσεις για πρόσθετη απασχόληση πλοίων Panamax και Kamsarmax, με την πραγματική επίδραση να εξαρτάται από τις ημερομηνίες αποστολής και τα λιμάνια φόρτωσης. Τα δεδομένα της Signal Ocean καταγράφουν ανάκαμψη των μεταφορών σιτηρών από τις ΗΠΑ προς την Κίνα τον Σεπτέμβριο, ύστερα από την καλοκαιρινή υποχώρηση, με τον αμερικανικό Κόλπο να παραμένει η βασική περιοχή φόρτωσης.

Την ίδια στιγμή, η αγορά άνθρακα επηρεάζεται από τις αποφάσεις των μεγάλων ασιατικών οικονομιών. Η κινεζική παραγωγή μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 6,8% σε ετήσια βάση, στους 385 εκατ. τόνους, ενώ οι αρχές επιδιώκουν επανεκκίνηση ανενεργών ορυχείων ενόψει του χειμώνα. Στην Ινδία, η ενίσχυση της εγχώριας τροφοδοσίας των ηλεκτροπαραγωγών και η απουσία υποχρεωτικής ανάμειξης εισαγόμενου άνθρακα περιορίζουν τη στήριξη προς τις εισαγωγές. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τις ποσοστώσεις παραγωγής της Ινδονησίας το 2027 επιβραδύνει τις διαπραγματεύσεις νέων συμβολαίων.

Στο σιδηρομετάλλευμα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επανέναρξη των φορτώσεων στη Σαλντάνα της Νότιας Αφρικής μετά το προγραμματισμένο πρόγραμμα συντήρησης. Για τα Capesize, κρίσιμος παράγοντας είναι ο ρυθμός αποκατάστασης των εξαγωγών και η χρονική κατανομή των διαθέσιμων φορτίων.

Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι κίνδυνοι στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκθεση αναφέρει ότι οι ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών και οσπρίων έως τις 7 Οκτωβρίου είχαν μειωθεί κατά 24% σε ετήσια βάση, στους 5,44 εκατ. τόνους. Η στροφή προς εναλλακτικές διαδρομές μέσω Δούναβη και Κωνστάντζας αυξάνει την πίεση στις υποδομές, επηρεάζοντας τους χρόνους αναμονής και το κόστος των ταξιδιών.

Στα δεξαμενόπλοια, ξεχωρίζει η μετατόπιση της γεωγραφίας του θαλάσσιου εμπορίου αργού. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Signal Ocean για το εννεάμηνο του 2026, η Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκεντρώνουν μερίδια προέλευσης 12,3% και 11%, αντίστοιχα, έναντι 10,3% της Σαουδικής Αραβίας.

Στα λιμάνια φόρτωσης, το μερίδιο της Φουτζέιρα αυξάνεται στο 9,2%, από 2,8% το 2025, ενώ του Ρας Τανούρα υποχωρεί στο 4%, από 11,3%. Η μετατόπιση ενισχύει τη σημασία της τοποθέτησης των δεξαμενόπλοιων κοντά στα νέα σημεία συγκέντρωσης φορτίων. Τα ποσοστά, πάντως, συγκρίνουν ολόκληρο το 2025 με το διάστημα Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελούν χωριστές κατανομές, χωρίς να τεκμηριώνουν συγκεκριμένες διαδρομές πλοίων.

Για τα πετρελαϊκά προϊόντα, η ανάλυση συνδέει τη χαλάρωση εξαγωγικών περιορισμών στη Ρωσία, τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στο ινδικό ντίζελ και τις νέες κινεζικές εγκρίσεις εξαγωγών με πιθανές πρόσθετες μεταφορές. Ωστόσο, οι εγκρίσεις και οι προγραμματισμένες αποστολές χρειάζεται να μετατραπούν σε πραγματικές φορτώσεις, ενώ οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις προσθέτουν λειτουργική αβεβαιότητα.

Το βασικό μήνυμα για τη ναυλαγορά είναι ότι οι όγκοι εμπορίου αποτελούν μόνο μέρος της εικόνας. Η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πλοίων και η αξιοπιστία των εξαγωγικών προγραμμάτων μπορούν να αποδειχθούν εξίσου καθοριστικές για τη διαθέσιμη χωρητικότητα και την πορεία των ναύλων.