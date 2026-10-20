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Με ένα ακόμη νεότευκτο πλοίο μεταφοράς οχημάτων ενισχύει τον στόλο του ο Όμιλος Neptune, συνεχίζοντας το επενδυτικό πρόγραμμα Genesis Project. Το «NIKOS TRAVLOS», που παραδόθηκε από το ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας, είναι το δεύτερο πλοίο του διευρυμένου προγράμματος και φέρει το όνομα του ιδρυτή του Ομίλου.

Η παραλαβή συνδυάζει την ανανέωση του στόλου με μια προσωπική αναφορά στην ιστορία της εταιρείας. Η πρόεδρος της Neptune, Μελίνα Τραυλού, επέλεξε το συγκεκριμένο πλοίο για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση μισού αιώνα και πλέον δραστηριότητας του Ομίλου.

Το «NIKOS TRAVLOS» ανήκει στην κατηγορία Pure Car and Truck Carriers (PCTCs), δηλαδή πλοίων μεταφοράς επιβατικών και φορτηγών οχημάτων. Διαθέτει σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου, με δυνατότητα χρήσης τόσο υγροποιημένου φυσικού αερίου όσο και συμβατικών καυσίμων. Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει ευελιξία στην επιλογή καυσίμου και δυνατότητα περιορισμού ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες λειτουργίας.

Μέσω του Genesis Project, η Neptune επιδιώκει να βελτιώσει την επιχειρησιακή και περιβαλλοντική απόδοση των πλοίων της και να αυξήσει τη μεταφορική της ικανότητα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ευρύτερη δραστηριότητά της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία περιλαμβάνει θαλάσσιες μεταφορές, χερσαίες και λιμενικές υπηρεσίες.

Στην τελετή παραλαβής στην Κίνα παρέστησαν η Μελίνα Τραυλού και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων από τις δύο χώρες. Η πρόεδρος του Ομίλου αναφέρθηκε με συγκίνηση στον πατέρα της:

«Σήμερα, για μένα, είναι μια ημέρα ιδιαίτερης συγκίνησης. Είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου. Με τη σημερινή παραλαβή, το όνομά του, NIKOS TRAVLOS, ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με ήθος και ακεραιότητα».

Όπως εξήγησε, η σύνδεση της επετείου με τη συγκεκριμένη παραλαβή αποτέλεσε προσωπική της επιλογή. «Ήταν μια συνειδητή και βαθιά προσωπική απόφασή μου να ξεκινήσουμε τον εορτασμό των 50 χρόνων της Neptune με το πλοίο που φέρει το όνομα του πατέρα μου και ιδρυτή μας», ανέφερε, συνδέοντας τη νέα γενιά πλοίων με τη μελλοντική πορεία της εταιρείας.

Η τιμή στον Νίκο Τραυλό αποτυπώνεται και στην πλώρη. Δίπλα στα χαρακτηριστικά «μάτια» των πλοίων της Neptune προστέθηκε ένα μουστάκι, παραπέμποντας στη μορφή του ιδρυτή της.

«Μόνο που σήμερα τα μάτια απέκτησαν και… μουστάκι. Το δικό σου μουστάκι, πατέρα», είπε η Μελίνα Τραυλού. «Και είμαι σίγουρη πως μας βλέπεις. Πως μας παρακολουθείς. Και πως σήμερα, από εκεί ψηλά, γελούν και τα μουστάκια σου από υπερηφάνεια».