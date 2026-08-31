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Δεν είναι το μέγεθος της παραγγελίας που κάνει ενδιαφέρουσα τη νέα κίνηση της Thenamaris. Είναι κυρίως το σημείο της αγοράς στο οποίο επέλεξε να τοποθετηθεί ο όμιλος του Νικόλα Μαρτίνου.

Η Thenamaris επιστρέφει στις ναυπηγήσεις containerships με τέσσερα πλοία χωρητικότητας 3.200 TEU, τα οποία θα κατασκευαστούν στην κινεζική Hengli Heavy Industries και προγραμματίζεται να παραδοθούν το 2028.

Η επιλογή απέχει αρκετά από την κούρσα των πολύ μεγάλων containerships που έχει οδηγήσει τους μεγαλύτερους liner operators σε παραγγελίες πλοίων 15.000, 20.000 και άνω TEU. Ο ελληνικός όμιλος στρέφεται χαμηλότερα, σε ένα μέγεθος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιφερειακές γραμμές και feeder trades. Και αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας. Η Thenamaris δεν επιχειρεί να μετατραπεί σε μεγάλο παίκτη των containers από τη μια ημέρα στην άλλη. Χτίζει όμως μεγαλύτερη παρουσία σε έναν τρίτο ναυτιλιακό κλάδο, δίπλα στα tankers και στα bulk carriers που αποτελούν εδώ και χρόνια τους βασικούς πυλώνες του ομίλου.

Τα τέσσερα πλοία θα περάσουν υπό την ομπρέλα της Thenamaris ConBulk, η οποία έχει αναλάβει τις δραστηριότητες του ομίλου σε ξηρό φορτίο και containers. Η εταιρεία, που δημιουργήθηκε το 2020, διαχειρίζεται σήμερα 24 bulk carriers και μόλις δύο containerships. Η προσθήκη τεσσάρων νεότευκτων επομένως αλλάζει αισθητά το ειδικό βάρος του container κομματιού μέσα στην ConBulk.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό που η Thenamaris επέλεξε να μην κάνει. Η νέα παραγγελία δεν συνδέεται με κάποιο από τα ακριβότερα συστήματα εναλλακτικών καυσίμων που έχουν υιοθετήσει άλλοι πλοιοκτήτες στα πρόσφατα προγράμματα ναυπηγήσεων. Αντίθετα, τα πλοία θα διαθέτουν open-loop scrubbers, shaft generators και δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρική ενέργεια από την ξηρά. Πρόκειται για έναν συνδυασμό που επιδιώκει καλύτερη ενεργειακή απόδοση και συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις, χωρίς να «κλειδώνει» από τώρα τον όμιλο σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία καυσίμου για τα επόμενα χρόνια.

Για τον Νικόλα Μαρτίνο η ουσία βρίσκεται στα τέσσερα πλοία των 3.200 TEU. Είναι αρκετά για να πάψει η παρουσία της Thenamaris στα containerships να αποτελεί μια μικρή παράλληλη δραστηριότητα, αλλά όχι τόσα ώστε να σηματοδοτούν επιθετική στροφή του ομίλου προς τον κλάδο.

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