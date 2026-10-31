Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στην παγκόσμια οικονομία και στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πλοία και πληρώματα εξαιτίας των γεωπολιτικών συγκρούσεων, ανέδειξε ο δρ Νίκος Τσάκος, μιλώντας στις 29 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στο ετήσιο συνέδριο και στην εκδήλωση απονομής βραβείων της NAMEPA, της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί την προστασία των θαλασσών, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τις υπεύθυνες πρακτικές στη ναυτιλία. . Στη διοργάνωση με θέμα «Balancing Commerce & Conservation» —«Εξισορροπώντας το εμπόριο και την προστασία του περιβάλλοντος»— ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation αναφέρθηκε επίσης στην προσφορά της HELMEPA και στη σημασία της εθελοντικής περιβαλλοντικής δράσης.

«Πλέουμε σε αχαρτογράφητα, φουρτουνιασμένα νερά και πρέπει να κρατήσουμε σταθερό το χέρι στο τιμόνι», τόνισε, περιγράφοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες δραστηριοποιείται σήμερα ο κλάδος. Όπως επισήμανε, ναυτιλιακές εταιρείες όπως η TEN αφιερώνουν πλέον περισσότερο χρόνο στον εντοπισμό ασφαλέστερων θαλάσσιων ζωνών, μακριά από πολεμικές συγκρούσεις, παρά στη διαχείριση εμπορικών και λειτουργικών ζητημάτων. «Πλέουμε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσάκος έκανε λόγο για μια δεκαετία αλλεπάλληλων γεωπολιτικών ανατροπών. Η πανδημία, το κλείσιμο των οικονομιών και οι διαταραχές στο εμπόριο ακολουθήθηκαν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε κλυδωνισμούς στις αγορές πετρελαίου και, κυρίως, φυσικού αερίου. Στη συνέχεια, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή επέτειναν την αβεβαιότητα. Μέσα από αυτές τις κρίσεις, σημείωσε, έγινε περισσότερο ορατή η σημασία της ναυτιλίας για την τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας. Αντίθετα, τα προηγούμενα χρόνια ο κλάδος απασχολούσε συχνά τη δημοσιότητα κυρίως με αρνητικές ειδήσεις, χωρίς να αναδεικνύεται επαρκώς η συμβολή του στο διεθνές εμπόριο.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι η TEN είχε μεταφέρει με ασφάλεια, από την αρχή του έτους έως την ημέρα της ομιλίας του, 550 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο ίδιος αντιστοίχισε την ποσότητα αυτή σε περίπου πέντε ημέρες παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η προστασία των ναυτικών

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην προστασία των πληρωμάτων, αναφερόμενος στους εγκλωβισμούς ναυτικών και στις ανθρώπινες απώλειες που συνοδεύουν τις συγκρούσεις. «Πλοία χωρίς ναυτικούς δεν υπάρχουν», τόνισε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, κάποια στιγμή 11.000 ναυτικοί είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ 30 ναυτικοί είχαν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του έτους. Χαρακτήρισε απαράδεκτο αυτό το ανθρώπινο κόστος.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ ασφαλών και ελεύθερων θαλάσσιων οδών, χωρίς δασμούς και διόδια, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πλοίων και των φορτίων πρέπει να συνοδεύεται, πάνω από όλα, από τη μέριμνα για τους ανθρώπους τους.

Οι συγκρούσεις, όπως επισήμανε, επιβαρύνουν και το θαλάσσιο περιβάλλον. Κατά τον ίδιο, η ρύπανση στα Στενά του Ορμούζ από την αρχή του έτους είχε ξεπεράσει εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Τόνισε ότι οι θάλασσες συνδέονται μεταξύ τους και ότι οι συνέπειες της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης δεν περιορίζονται στον τόπο όπου αυτή προκαλείται. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι προτιμά ένα περιβάλλον χαμηλότερων, αλλά βιώσιμων ναύλων, με ελευθερία στο εμπόριο, από τις υψηλές αποδόσεις που προκύπτουν μέσα σε συνθήκες γεωπολιτικής έντασης.

Η τεχνητή νοημοσύνη

Ο επικεφαλής της TEN χαρακτήρισε τη ναυτιλία βιώσιμο, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του κλάδου, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο του. Όπως παρατήρησε χαρακτηριστικά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί από μόνη της να μεταφέρει 300.000 τόνους πετρελαίου ανά τον κόσμο. Με χιουμοριστική διάθεση, απευθυνόμενος στις κόρες του που βρίσκονταν στην εκδήλωση, τις διαβεβαίωσε ότι ο κλάδος εξακολουθεί να έχει μέλλον.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος της παρέμβασής του, ο κ. Τσάκος αναφέρθηκε στον πατέρα του, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, ιδρυτικό μέλος της HELMEPA, και στην έμπνευση που πρόσφερε ο Γιώργος Π. Λιβανός για τη δημιουργία της.

Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια εθελοντική πρωτοβουλία των ναυτικών με στόχο τη φροντίδα των θαλασσών και των θαλασσοπουλιών, σε μια εποχή κατά την οποία τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν βρίσκονταν ακόμη στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι το 2001 είχε την τιμή να αναλάβει ως ο νεότερος πρόεδρος της HELMEPA. Στάθηκε, επίσης, στη δυνατότητα της κοινής περιβαλλοντικής προσπάθειας να φέρνει κοντά χώρες, ακόμη και όταν οι μεταξύ τους σχέσεις είναι δύσκολες. Αναφερόμενος στη NAMEPA, εξέφρασε τη στήριξή του στο έργο της για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και τις καθαρές θάλασσες.

Πρόσκληση σε Αμερικανούς δοκίμους για τη Χίο

Μια συγκεκριμένη πρόταση εκπαιδευτικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ παρουσίασε ο κ. Τσάκος, αναφερόμενος στη ναυτική ακαδημία που έχει δημιουργήσει η εταιρεία στη Χίο, την οποία χαρακτήρισε ως την πρώτη ιδιωτική, μη κερδοσκοπική ακαδημία εμπορικού ναυτικού στην Ελλάδα. Δήλωσε ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να υποδεχθεί Αμερικανούς δοκίμους στο πλαίσιο ανταλλαγών, τόσο για μαθήματα στη σχολή όσο και για εκπαίδευση στα πλοία της. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι η ανταλλαγή εμπειριών και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των νέων ναυτικών των δύο χωρών. Πρότεινε, μάλιστα, τη δημιουργία διεθνούς προγράμματος εκπαιδευτικών τοποθετήσεων ή υποτροφιών, ώστε νέοι και νέες να αποκτήσουν περισσότερες ευκαιρίες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Όπως παρατήρησε, αρκετοί Αμερικανοί ναυτικοί, λόγω της φύσης της εργασίας τους και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν, δεν αποκτούν εύκολα εμπειρία σε διεθνείς πλόες. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να τους προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, δίνοντας παράλληλα στους Έλληνες δοκίμους πρόσβαση στην αμερικανική ναυτική εμπειρία.

Κλείνοντας, κάλεσε τους παρευρισκομένους να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος, δηλώνοντας την προθυμία της εταιρείας να φιλοξενήσει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στην έναρξη της υποτροφίας.