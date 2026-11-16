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Σταθερή θέση στον χάρτη της χειμερινής κρουαζιέρας αποκτά ο Πειραιάς, καθώς η MSC Cruises επενδύει σε εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας έως τον Απρίλιο του 2027. Η επιλογή αυτή ενισχύει τον ρόλο του Πειραιά ως λιμανιού αφετηρίας (homeport), επεκτείνοντας την τουριστική δραστηριότητα πέρα από την παραδοσιακή καλοκαιρινή περίοδο. Η χειμερινή περίοδος εγκαινιάστηκε στις 9 Νοεμβρίου με το MSC Orchestra, το οποίο πραγματοποιεί οκταήμερες κρουαζιέρες στη Μεσόγειο, με αναχώρηση κάθε Δευτέρα από τον Πειραιά.

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά, καθώς δίνει στους επιβάτες τη δυνατότητα να ξεκινούν τις διακοπές τους απευθείας από την Ελλάδα, χωρίς να απαιτείται αεροπορική μετακίνηση προς κάποιο λιμάνι του εξωτερικού.

Παράλληλα, η διατήρηση τακτικών αναχωρήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και πρόσθετη δραστηριότητα στις υπηρεσίες που συνδέονται με την κρουαζιέρα, από την τροφοδοσία των πλοίων έως τις μεταφορές και την εξυπηρέτηση επιβατών.

Τα δρομολόγια από τον Πειραιά

Το χειμερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο βασικές περιόδους, με κρουαζιέρες οκτώ ημερών και επτά διανυκτερεύσεων.

Από τον Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο, το MSC Orchestra αναχωρεί από τον Πειραιά με προορισμούς τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Κέρκυρα και το Μπάρι της Ιταλίας, πριν επιστρέψει στο ελληνικό λιμάνι.

Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο, το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τα MSC Lirica και MSC Orchestra και περιλαμβάνει το Κουσάντασι, με δυνατότητα επίσκεψης στην Έφεσο, την Κωνσταντινούπολη, την Κέρκυρα και το Μπάρι.

Για τους Έλληνες επιβάτες προβλέπονται επίσης οργανωμένες εκδρομές με ελληνόφωνους ξεναγούς στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και το Κουσάντασι.

Οι τιμές ξεκινούν από 479 ευρώ, ενώ η εταιρεία προωθεί και προσφορές Black Friday με εκπτώσεις έως 30%.

Η στρατηγική της MSC για τον Πειραιά

Η επιλογή του Πειραιά εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της MSC Cruises για ενίσχυση της παρουσίας της στη Μεσόγειο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συνολικά, έξι πλοία του Ομίλου θα δραστηριοποιούνται στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο: τα MSC Euribia, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Orchestra, MSC Sinfonia και MSC World Asia.

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος, η εταιρεία διοργάνωσε εκδήλωση πάνω στο MSC Orchestra, στην οποία συμμετείχαν περίπου 100 ταξιδιωτικοί πράκτορες, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου και δημοσιογράφοι. Όπως δήλωσε ο Stiekema, Executive Director of Global Sales «θέλουμε η κρουαζιέρα να αποτελεί μια σταθερή επιλογή διακοπών για τους Έλληνες ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εποχής. Με εβδομαδιαίες αναχωρήσεις από τον Πειραιά καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, φέρνουμε αυτή την εμπειρία πιο κοντά τους. Το ταξίδι ξεκινά από την Ελλάδα, με την ευκολία της απευθείας επιβίβασης και ελκυστικές επιλογές που ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ανάγκες και προϋπολογισμούς».

Η παρουσία της MSC Cruises στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχιστεί και την επόμενη θερινή περίοδο, με πέντε πλοία: MSC Armonia, MSC Divina, MSC Lirica, MSC Orchestra και MSC Splendida. Το σημαντικότερο στοιχείο για τον Πειραιά είναι η σταδιακή μετάβαση από την εποχική στην ετήσια δραστηριότητα της κρουαζιέρας. Η λειτουργία του ως homeport έχει μεγαλύτερη οικονομική σημασία από μια απλή προσέγγιση πλοίου, καθώς συνδέεται με την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την τροφοδοσία, τις λιμενικές υπηρεσίες και τις μετακινήσεις. Η απόφαση της MSC να διατηρήσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα μέσα στον χειμώνα αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τη θέση του Πειραιά στην αγορά της Ανατολικής Μεσογείου.