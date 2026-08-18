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Με πρόσθετη χρηματοδότηση που εξασφάλισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, θα μπορέσουν να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι πλέον ώριμες παρεμβάσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», ακόμη και μετά τη λήξη των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα δύο συναρμόδια υπουργεία, η απόφαση για τη συνέχιση του προγράμματος ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη ανταπόκριση που κατέγραψε το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», αλλά και την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης σε επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ» Παράταση για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Η παράταση καλύπτει περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτούν επιπλέον χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας.

Ειδικότερα, στη ρύθμιση εντάσσονται επιχειρήσεις που βρίσκονται στο στάδιο προελέγχου της τελικής εκταμίευσης, καθώς και εκείνες που έχουν εισέλθει στη διαδικασία επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Παράλληλα, καλύπτονται επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία ενδιάμεσης εκταμίευσης, σε έλεγχο νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας, 6ης υπαγωγής, καθώς και όσες βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της επένδυσής τους μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στις περισσότερο ώριμες επενδύσεις να προχωρήσουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους, παρά το γεγονός ότι οι σχετικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκπνέουν νωρίτερα.

Πάνω από 54 εκατ. ευρώ σε 1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέσω της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διοχετευθεί περισσότερα από 54 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση έχει πραγματοποιηθεί μέσω δύο προγραμμάτων που έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Μέσω των δύο δράσεων χρηματοδοτούνται επενδύσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση του ενεργειακού κόστους, το οποίο αποτελεί σημαντική παράμετρο των λειτουργικών δαπανών για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος η ενεργειακή θωράκιση των επιχειρήσεων

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνουν ότι παραμένουν προσηλωμένα στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και στην ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, είναι οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές και οικονομικά αποδοτικές, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους λειτουργία.

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