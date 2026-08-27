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Νέο αναπτυξιακό βηματισμό επιχειρεί να αποκτήσει το λιμάνι της Πάτρας, στρέφοντας το ενδιαφέρον του πέρα από τις παραδοσιακές λιμενικές δραστηριότητες και προς τον θαλάσσιο τουρισμό και τις πράσινες υποδομές.

Σημαντικό κομμάτι αυτού του σχεδιασμού αποτελεί η μαρίνα PATRADISE, μέσω της οποίας ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ) επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της πόλης στην αγορά των μεγάλων σκαφών αναψυχής. Ο σχεδιασμός προβλέπει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως 212 yachts μήκους 14 έως 50 μέτρων, δημιουργώντας μια νέα υποδομή σε ένα γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται πάνω στον θαλάσσιο άξονα Ελλάδας–Ιταλίας.

Η επένδυση δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις θέσεις ελλιμενισμού. Μέσω της συμμετοχής του ΟΛΠΑ στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARGONAUT – Charting a Greener Course for Nautical Tourism, που εντάσσεται στο Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021–2027, ανοίγει ο δρόμος για ένα ευρύτερο πακέτο περιβαλλοντικών και τεχνολογικών παρεμβάσεων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται σταθμοί φόρτισης, ηλεκτροκίνητα οχήματα για τις ανάγκες του λιμένα και ηλεκτρικά σκάφη υποστήριξης. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν στον ΟΛΠΑ να έχει καλύτερη εικόνα για την κατανάλωση ενέργειας, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και την καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Μία ακόμη πλευρά του προγράμματος αφορά τη δημιουργία του Adriatic Maritime Route Planner. Πρόκειται για ψηφιακό εργαλείο σχεδιασμού θαλάσσιων διαδρομών, με έμφαση στην ασφάλεια και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων.

Οι επενδύσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει αποτυπωθεί στο Master Plan του ΟΛΠΑ. Η επιδίωξη είναι η Πάτρα να αξιοποιήσει περισσότερο τη θέση της ως δυτική θαλάσσια πύλη της χώρας και, παράλληλα με τον εμπορικό και ακτοπλοϊκό της ρόλο, να αναπτύξει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα στον θαλάσσιο τουρισμό της Αδριατικής και του Ιονίου.

Η PATRADISE αποτελεί, σε αυτή την κατεύθυνση, το βασικό στοίχημα: να μετατρέψει την κίνηση μεγάλων σκαφών που διασχίζουν την περιοχή σε νέα τουριστική και οικονομική δραστηριότητα για την Πάτρα.

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