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Σε βασικό κινητήρα της επόμενης φάσης ανάπτυξης του Grimaldi Group εξελίσσεται η Ασία, με την Κίνα να βρίσκεται στην κορυφή του σχεδιασμού και το δίκτυο του ομίλου στην περιοχή να έχει αυξηθεί από 20 σε περισσότερα από 30 πλοία μέσα στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο Euromed Convention.

Ο Εμανουέλε Γκριμάλντι, διευθύνων σύμβουλος του ιταλικού ναυτιλιακού και μεταφορικού ομίλου, περιέγραψε από το Κάλιαρι της Σαρδηνίας έναν νέο γεωγραφικό χάρτη ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κίνα, ακολουθούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, ενώ αυξανόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και η Ινδία.

Η μετατόπιση προς την Ανατολή δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των πλοίων. Συνοδεύεται από τη δημιουργία νέων απευθείας θαλάσσιων διαδρόμων που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη και την Αφρική, αλλά και με τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία. Ο Grimaldi επιδιώκει έτσι να μετατρέψει το ασιατικό του δίκτυο από έναν ακόμη περιφερειακό βραχίονα σε κεντρικό κόμβο των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του.

Η Κίνα στην πρώτη θέση

Η Κίνα αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αγορά παραγωγής και εξαγωγής οχημάτων στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα φιλοξενεί τα ναυπηγεία στα οποία ο όμιλος κατασκευάζει μεγάλο μέρος της νέας γενιάς του στόλου του.

Για τον Grimaldi, η κινεζική αγορά έχει διπλή σημασία: αποτελεί πηγή φορτίου για τα πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και τροχοφόρων φορτίων, αλλά και βάση για την κατασκευή νέων πλοίων. Η ραγδαία άνοδος των κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων, ιδιαίτερα ηλεκτρικών οχημάτων, δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες για θαλάσσια μεταφορική ικανότητα προς την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία.

Ο όμιλος επιδιώκει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτή τη ροή φορτίου, ενισχύοντας τη συχνότητα των δρομολογίων και διευρύνοντας τον αριθμό των προορισμών που εξυπηρετεί απευθείας από την Ασία. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί και η σύνδεση της Κίνας με τις Φιλιππίνες, η οποία εντάσσεται σε ένα πυκνότερο ενδοασιατικό δίκτυο.

Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Μετά την Κίνα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Οι δύο χώρες αποτελούν παραδοσιακές δυνάμεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, με μεγάλους όγκους εξαγωγών και υψηλές απαιτήσεις σε αξιοπιστία, συνέπεια και ταχύτητα παράδοσης.

Η παρουσία του Grimaldi στις αγορές αυτές συνδέεται άμεσα με τον πυρήνα της δραστηριότητάς του: τη μεταφορά αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων έργου και άλλων τροχοφόρων φορτίων. Η ενίσχυση των υπηρεσιών από Ιαπωνία και Νότια Κορέα επιτρέπει στον όμιλο να προσφέρει στους κατασκευαστές περισσότερες επιλογές προορισμών, χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσης μεταφόρτωσης σε άλλα δίκτυα.

Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από την ανανέωση του στόλου των πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών. Ο όμιλος έχει ήδη παραλάβει 14 νέα PCTC, ενώ έως τον Απρίλιο του 2027 αναμένεται να διαθέτει περίπου 17 μονάδες της νέας γενιάς. Τα μεγαλύτερα από αυτά μπορούν να μεταφέρουν έως 9.800 οχήματα, προσφέροντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις μεγάλες αποστάσεις.

Οι αναδυόμενοι κόμβοι

Παράλληλα με τις τρεις μεγάλες ασιατικές οικονομίες, ο Grimaldi στρέφει το βλέμμα του στις Φιλιππίνες, στο Βιετνάμ και στην Ινδία. Πρόκειται για αγορές με ισχυρή οικονομική και πληθυσμιακή ανάπτυξη, αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και μεγαλύτερη συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι Φιλιππίνες λειτουργούν ήδη ως μέρος του ενδοασιατικού δικτύου μέσω της απευθείας σύνδεσης με την Κίνα. Το Βιετνάμ αναδεικνύεται σε σημαντική παραγωγική βάση, καθώς διεθνείς βιομηχανικοί όμιλοι μεταφέρουν εκεί μέρος των δραστηριοτήτων τους. Η Ινδία, από την πλευρά της, αποτελεί μία από τις αγορές με τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προοπτικές τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση οχημάτων.

Η γεωγραφική διασπορά μειώνει παράλληλα την εξάρτηση του ομίλου από μία μόνο αγορά. Η Κίνα παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, αλλά η ανάπτυξη σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Φιλιππίνες, Βιετνάμ και Ινδία δημιουργεί ένα ευρύτερο ασιατικό αποτύπωμα και περισσότερες εναλλακτικές πηγές φορτίου.

Από περιφερειακό δίκτυο σε παγκόσμια πλατφόρμα

Η αύξηση από 20 σε περισσότερα από 30 πλοία αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία ο όμιλος αναπτύσσεται στην περιοχή. Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι ότι τα πλοία αυτά δεν εξυπηρετούν μόνο τις μετακινήσεις μέσα στην Ασία.

Το δίκτυο συνδέεται πλέον απευθείας με την Ευρώπη και την Αφρική, ενώ νέα δρομολόγια κατευθύνονται προς τη Λατινική Αμερική και την Ωκεανία. Με τον τρόπο αυτό, ο Grimaldi επιχειρεί να δημιουργήσει μία παγκόσμια πλατφόρμα μεταφοράς οχημάτων και τροχοφόρων φορτίων, στην οποία τα ασιατικά λιμάνια λειτουργούν ως σημεία αφετηρίας για τέσσερις ηπείρους.

Η εξέλιξη αυτή εξηγεί και το επόμενο ναυπηγικό βήμα του ομίλου. Πέρα από τα νέα Ro-Pax και PCTC, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εξετάζει νέες γενιές πλοίων συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τροχοφόρων φορτίων, καθώς και πλοία πολλαπλών χρήσεων. Η επιχειρησιακή ευελιξία αυτών των μονάδων θεωρείται κρίσιμη για αγορές στις οποίες η σύνθεση των φορτίων μεταβάλλεται γρήγορα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σαφής: ο Grimaldi διατηρεί και ενισχύει τις παραδοσιακές του βάσεις στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αλλά ο επόμενος μεγάλος κύκλος ανάπτυξης θα κριθεί στην Ασία. Και στον νέο αυτό χάρτη, η Κίνα αποτελεί το κέντρο, όχι όμως το μοναδικό σημείο αναφοράς.

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