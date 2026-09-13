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Last update: 10:10

Νέα εστία έντασης δημιουργείται στο Στενό του Ορμούζ, μετά την επίθεση σε ιρανικό εμπορικό πλοίο κοντά στο νησί Qeshm, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις.

Το περιστατικό είχε αρχικά γίνει γνωστό μέσω της UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία ανέφερε ότι εμπορικό πλοίο στην περιοχή χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Στην πρώτη ενημέρωση δεν είχαν δοθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή τη σημαία του πλοίου.

Αργότερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για ιρανικό εμπορικό πλοίο και έκαναν γνωστό τον απολογισμό των θυμάτων. Οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν το συμβάν «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από το πλήγμα.

Η εξέλιξη προσθέτει μία ακόμη παράμετρο στην κρίση του Ορμούζ. Η εμπορική ναυτιλία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον όπου ο κίνδυνος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων ή σε μία μόνο πλευρά της αντιπαράθεσης.

Για πλοιοκτήτες, ναυλωτές και ασφαλιστές, κάθε νέο περιστατικό ενισχύει την επιφυλακτικότητα για την επιστροφή περισσότερου τονάζ στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διελεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα περιορισμένες και το κόστος του πολεμικού κινδύνου έχει αυξηθεί σημαντικά.

Το νέο πλήγμα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα λόγω της χρονικής συγκυρίας. Έρχεται μία ημέρα πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες στο Ομάν για το καθεστώς ναυσιπλοΐας στο Στενό και ενώ παραμένουν σημαντικές διαφορές γύρω από τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.

Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί ισχυρό το γεωπολιτικό premium στη ναυλαγορά των δεξαμενόπλοιων, με τους ναύλους των VLCC να έχουν ήδη κινηθεί σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα λόγω της μειωμένης προσφοράς διαθέσιμων πλοίων στον Κόλπο.

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