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Νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπου πλοίο που εκτελούσε σύμβαση για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών επλήγη σε συνδυασμένη επίθεση με drones και πύραυλο.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Risk Group, στην επίθεση, η οποία αποδίδεται στο Ιράν, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τουλάχιστον ένας πύραυλος. Ένα από τα βλήματα φέρεται να έπληξε το πλοίο, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές και μικροτραυματισμούς.

Στο πλοίο επέβαιναν αρκετοί Αμερικανοί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν επρόκειτο για κυβερνητικό προσωπικό, στρατιωτικούς ή εργαζομένους ιδιωτικής εταιρείας. Μεταξύ των περιστατικών που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονται και συμπτώματα από εισπνοή καπνού.

Η ταυτότητα, ο τύπος και το φορτίο του πλοίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Αδιευκρίνιστος παραμένει και ο ακριβής χρόνος της επίθεσης, με την ενημέρωση ασφαλείας να την τοποθετεί στο διάστημα 15–16 Σεπτεμβρίου και να επισημαίνει ότι οι συνθήκες του συμβάντος εξακολουθούν να διερευνώνται.

Το περιστατικό μεταδόθηκε αρχικά από το Fox News και στη συνέχεια από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος παρέπεμψαν τα σχετικά ερωτήματα στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία δεν προχώρησε σε επίσημο σχολιασμό. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες⁠ δεν έχει διευκρινιστεί ούτε εάν το πλοίο είχε τεθεί υπό αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Η εξέλιξη ανεβάζει εκ νέου το επίπεδο κινδύνου στο Ορμούζ. Η χρήση συνδυασμένου πλήγματος με drones και πύραυλο δείχνει ότι η απειλή για τη ναυσιπλοΐα δεν περιορίζεται πλέον σε παρενοχλήσεις, εκτροπές ή προσπάθειες επιβίβασης, αλλά περιλαμβάνει απευθείας επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται συμβατικά ή επιχειρησιακά με τις ΗΠΑ.

Οι εταιρείες διαχείρισης καλούνται να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση, να ενισχύσουν την ετοιμότητα των πληρωμάτων και να ακολουθούν τις οδηγίες των στρατιωτικών και ναυτιλιακών αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται απέναντι σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους που μπορεί να παραμένουν στην περιοχή πριν από την τελική προσβολή του στόχου.

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