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Για δεύτερη διαδοχική φορά, η Castor Maritime και η Toro Corp., με επικεφαλής τον Πέτρο Παναγιωτίδη, συμφώνησαν να παρατείνουν κατά ένα έτος την περίοδο πριν από την οποία δεν μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές δύο σειρές προνομιούχων τίτλων. Η συμφωνία επιτεύχθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026 και γνωστοποιήθηκε στη SEC την επομένη, μέσω των αντίστοιχων εκθέσεων.

Η νέα ημερομηνία για τις προνομιούχες μετοχές Series D της Castor, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή θυγατρικής της Toro, είναι η 1η Ιανουαρίου 2028. Για τις προνομιούχες Series A της Toro, τις οποίες κατέχει θυγατρική της Castor, η πρώτη δυνατότητα μετατροπής μεταφέρεται στις 7 Μαρτίου 2028. Πρόκειται για ημερομηνίες έναρξης άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, όχι για προγραμματισμένη αυτόματη μετατροπή. Το συνολικό ποσό των $240 εκατ. αντιστοιχεί στη δηλωμένη αξία των δύο σειρών: $100 εκατ. για τις 100.000 προνομιούχες Series D της Castor και $140 εκατ. για τις 140.000 Series A της Toro, με αξία $1.000 ανά τίτλο. Οι συμμετοχές αυτές προϋπήρχαν της νέας συμφωνίας. Συνεπώς, το ποσό δεν αντιπροσωπεύει νέα χρηματοδότηση, εισροή μετρητών ή τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Η προηγούμενη ετήσια παράταση είχε συμφωνηθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2025, μεταφέροντας τις ημερομηνίες στην 1η Ιανουαρίου 2027 για την Castor και στις 7 Μαρτίου 2027 για την Toro. Η συμφωνία του Οκτωβρίου μεταθέτει εκ νέου αυτά τα χρονικά ορόσημα κατά δώδεκα μήνες. Για τους υφιστάμενους κοινούς μετόχους, η πρακτική σημασία είναι ότι αναβάλλεται η δυνατότητα έκδοσης νέων κοινών μετοχών μέσω της μετατροπής των συγκεκριμένων τίτλων. Μια τέτοια έκδοση θα μπορούσε να μειώσει το ποσοστό συμμετοχής τους, εφόσον δεν αύξαναν αντίστοιχα τις δικές τους τοποθετήσεις. Η παράταση προσφέρει επομένως περισσότερο χρόνο πριν ενεργοποιηθεί αυτή η πιθανή πηγή αραίωσης· δεν καταργεί το δικαίωμα μετατροπής ούτε αποκλείει αραίωση από άλλες εταιρικές πράξεις. Πρόκειται για την επίπτωση που προκύπτει από τη μεταφορά των ημερομηνιών, χωρίς να προδικάζεται η μελλοντική απόφαση των κατόχων.

Η αμοιβαία κατοχή των τίτλων και η κοινή διοικητική ηγεσία προσδίδουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συμφωνία. Ο Παναγιωτίδης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και των δύο εταιρειών, καθώς και οικονομικός διευθυντής της Castor. Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις, τις τροποποιήσεις διαπραγματεύθηκαν ειδικές επιτροπές ανεξάρτητων μελών χωρίς ίδιο συμφέρον και τις ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών.

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