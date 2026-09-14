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Στον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, σε μια εποχή κατά την οποία οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν με ταχύτητα τη ναυτιλία, αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Νικ. Τσάκος. Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου «Engine Room & Ship Safety Laboratory» στα «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), στη Χίο. Κεντρικό μήνυμα ήταν ότι η τεχνολογική εξέλιξη δεν αρκεί από μόνη της για να οδηγήσει τον κλάδο στη νέα εποχή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση στελεχών με γνώσεις, κρίση, περιέργεια και ικανότητα να αξιοποιούν υπεύθυνα τα σύγχρονα εργαλεία.

«Η πραγματική αλλαγή δεν καθοδηγείται μόνο από την τεχνολογία. Καθοδηγείται από τους ανθρώπους, από τις γνώσεις, την περιέργεια, τη θέληση και την κρίση τους και, πάνω απ’ όλα, από την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν με σύνεση τα νέα εργαλεία και να τα μετατρέπουν σε πραγματική πρόοδο», τόνισε. Στη συνέχεια συνέδεσε τη νέα εκπαιδευτική υποδομή με τη μακροχρόνια προσπάθεια της οικογένειας Τσάκου για την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού και τη διατήρηση του στενού δεσμού της Χίου με τη θάλασσα. Η δημιουργία των TEENS, όπως εξήγησε, αποτελεί την έμπρακτη έκφραση της επιθυμίας του παππού του, καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, να επιστρέψει στη γενέτειρά του, στο ναυτικό επάγγελμα και στην Ελλάδα ένα μέρος από όσα του προσέφερε η θάλασσα.

«Για τον παππού μου, αυτό το όραμα ήταν και παραμένει ένα βαθύ αίσθημα καθήκοντος: να επιστρέψει κάτι από όσα του έδωσε η θάλασσα, στο ναυτικό επάγγελμα, στη γενέτειρά του και στη χώρα που διαμόρφωσε τη ζωή του», επισήμανε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μέχρι σήμερα ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών. Περισσότεροι από 200 νέοι φοιτούν με υποτροφία στο Πρότυπο Επαγγελματικό Ναυτικό Λύκειο και στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού των TEENS με 40 σπουδαστές να φοιτούν στο τμήμα Ηλεκτρολόγων–Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού «Το όραμα δεν έγινε απλώς πραγματικότητα. Αναπτύσσεται ήδη πέρα από όσα είχαμε αρχικά φανταστεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νεότερη γενιά έχει πλέον την ευθύνη να συνεχίσει και να διευρύνει αυτή την παρακαταθήκη.

Ο Παναγιώτης Νικ. Τσάκος μίλησε και για τη δική του βιωματική σχέση με το ναυτικό επάγγελμα. Από την ηλικία των 11 ετών περνούσε μέρος σχεδόν κάθε καλοκαιριού στα πλοία του ομίλου, αποκτώντας προσωπική εικόνα για τις απαιτήσεις της ζωής εν πλω και τον καθοριστικό ρόλο των ναυτικών. «Οι εμπειρίες αυτές με βοήθησαν να αντιληφθώ τι σημαίνει πραγματικά η ζωή στη θάλασσα και μου ενέπνευσαν βαθύ σεβασμό για εκείνους που την επιλέγουν ως επάγγελμα. Είμαι υπερήφανος που θεωρώ τον εαυτό μου έναν από εσάς», είπε απευθυνόμενος στους σπουδαστές.

Εκπαίδευση στις πραγματικές συνθήκες του πλοίου

Ο πολυχώρος «Engine Room & Ship Safety Laboratory» σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των TEENS. Σκοπός του είναι να φέρει τους σπουδαστές πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενός πλοίου, ενισχύοντας την πρακτική κατάρτιση στο μηχανοστάσιο και στα ζητήματα ασφάλειας. Η λειτουργία του συνδέεται με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων–Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού, το οποίο εκπαιδεύει Αξιωματικούς Ηλεκτρολόγους. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα αυτής της ειδικότητας που λειτουργεί σε ιδιωτική, μη κερδοσκοπική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Νικ. Τσάκο, τα TEENS αποτελούν ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που γεφυρώνει τη μακρά ναυτική παράδοση της χώρας με τις ανάγκες των πλοίων της νέας εποχής. Η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, οι αυτοματισμοί και τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης αυξάνουν τη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη, χωρίς να υποκαθιστούν την ανθρώπινη κρίση.

«Τα TEENS φέρνουν κοντά τη ναυτική παράδοση και την καινοτομία. Συνδυάζουν τις βαθιές ναυτικές ρίζες με το πρωτοποριακό πνεύμα και τη σταθερή επιθυμία για πρόοδο», υπογράμμισε. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον αμερικανικό νηογνώμονα ABS και το IMEC για τη συμβολή τους, καθώς και την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη φιλία και την υποστήριξή της. Συνεχάρη, επίσης, την ομάδα που σχεδίασε και ολοκλήρωσε το εργαστήριο μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στους εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των TEENS, οι οποίοι υλοποιούν καθημερινά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, καθώς και στις οικογένειες των σπουδαστών για την εμπιστοσύνη τους. «Η εγκατάσταση που εγκαινιάζεται είναι αποτέλεσμα οράματος, πειθαρχημένης εκτέλεσης, εξαιρετικού συντονισμού και, πάνω απ’ όλα, ομαδικής εργασίας. Αυτές είναι οι αξίες που μας καθορίζουν», κατέληξε.

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