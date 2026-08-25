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Σχεδόν 30 εκατ. δολάρια μπορεί να αποφέρει μέσα σε έναν χρόνο ένα και μόνο νεότευκτο Suezmax της Pantheon Tankers, καθώς η ισχυρή αγορά των δεξαμενόπλοιων αρχίζει να μεταφέρει τις υψηλές αποδόσεις της και στα συμβόλαια μεγαλύτερης διάρκειας.

Το Sea Topaz, το οποίο εντάχθηκε στον στόλο της εταιρείας της Άννας Αγγελικούση πριν από λιγότερο από έναν μήνα, φέρεται να εξασφάλισε 12μηνη χρονοναύλωση με ημερήσιο ναύλο περίπου 80.000 δολαρίων. Σε ετήσια βάση, το συγκεκριμένο επίπεδο μεταφράζεται σε ακαθάριστα έσοδα της τάξης των 29,2 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία ξεχωρίζει όχι μόνο για το ύψος του ναύλου, αλλά κυρίως για τη διάρκειά της. Τα περίπου 80.000 δολάρια την ημέρα τοποθετούν τη ναύλωση κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ για μονοετές συμβόλαιο Suezmax, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για τις προσδοκίες που διαμορφώνονται στην αγορά.

Μέχρι τώρα, το ενδιαφέρον είχε επικεντρωθεί κυρίως στις απότομες αυξήσεις της spot αγοράς, όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι αλλαγές στις εμπορικές ροές έχουν οδηγήσει σε εντυπωσιακές αποδόσεις. Η περίπτωση του Sea Topaz προσθέτει όμως μία διαφορετική διάσταση: οι ναυλωτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλό τίμημα για να εξασφαλίσουν σύγχρονη χωρητικότητα όχι για ένα ταξίδι ή για λίγους μήνες, αλλά για ολόκληρο χρόνο.

Πληροφορίες της ναυλαγοράς συνδέουν τη συμφωνία με την ExxonMobil. Το όνομα του ναυλωτή, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε από την Pantheon Tankers ούτε από την άλλη πλευρά.

Το Sea Topaz είναι χωρητικότητας 156.800 dwt, κατασκευής 2026, και παραδόθηκε στην Pantheon στις 31 Ιουλίου από τη HD Hyundai Heavy Industries στη Νότια Κορέα. Φέρει ελληνική σημαία και αποτελεί μία από τις τελευταίες προσθήκες στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της εταιρείας.

Μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ακολουθήσει και το αδελφό Sea Quartz, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Pantheon στην κατηγορία των Suezmax.

Η χρονική συγκυρία της ναύλωσης έχει ιδιαίτερη σημασία. Για έναν πλοιοκτήτη, η παραμονή στη spot αγορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερων κερδών εφόσον οι ναύλοι συνεχίσουν ανοδικά, συνοδεύεται όμως και από τον κίνδυνο μιας απότομης διόρθωσης.

Η επιλογή ενός δωδεκάμηνου συμβολαίου στα 80.000 δολάρια ημερησίως μεταφέρει σημαντικό μέρος αυτού του κινδύνου στον ναυλωτή και εξασφαλίζει στον πλοιοκτήτη υψηλή ορατότητα εσόδων.

Ακριβώς γι’ αυτό η συγκεκριμένη συμφωνία λειτουργεί ως βαρόμετρο για την αγορά. Αν ακολουθήσουν και άλλες period ναυλώσεις σε αντίστοιχα επίπεδα, θα αποτελεί ένδειξη ότι το σημερινό tanker boom δεν αντιμετωπίζεται πλέον από τους μεγάλους ναυλωτές ως μία πρόσκαιρη έξαρση των spot ναύλων, αλλά ως μία αγορά που μπορεί να παραμείνει ισχυρή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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