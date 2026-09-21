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Μία αναφερόμενη συμφωνία από την ελληνική ναυτιλιακή αγορά αποτυπώνει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα μεγάλα δεξαμενόπλοια. Η Pantheon Tankers της Άννας Αγγελικούση φέρεται, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, να έχει δεσμεύσει προς πώληση το VLCC Sea Leopard, έναντι τιμήματος που κινείται κοντά στα 135 εκατ. δολάρια. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στο απόλυτο μέγεθος του ποσού. Το Sea Leopard είναι κατασκευής 2011, χωρητικότητας 314.000 dwt, γεγονός που σημαίνει ότι ένα πλοίο περίπου 15 ετών φέρεται να προσεγγίζει και με βάση ορισμένα benchmarks να ξεπερνά, την ενδεικτική αξία συμβολαίου ενός ολοκαίνουργιου VLCC.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Clarksons τοποθετούσε την τιμή αναφοράς για ένα νεότευκτο VLCC περίπου στα 131 εκατ. δολάρια. Η σύγκριση με τα περίπου 135 εκατ. δολάρια που αναφέρονται για το Sea Leopard δημιουργεί μία ασυνήθιστη εικόνα: η τιμή ενός πλοίου που βρίσκεται ήδη στο δεύτερο μισό της εμπορικής ζωής του εμφανίζεται περίπου 4 εκατ. δολάρια υψηλότερη από το συγκεκριμένο newbuilding benchmark.

Πίσω από αυτή τη σχέση τιμών βρίσκεται κυρίως ο παράγοντας του χρόνου. Το μεταχειρισμένο πλοίο μπορεί να ενταχθεί άμεσα στην εμπορική εκμετάλλευση και να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της ναυλαγοράς. Αντίθετα, μία νέα παραγγελία απαιτεί σημαντικό χρόνο μέχρι την παράδοσή της, καθώς τα διαθέσιμα slots στα μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία εκτείνονται αρκετά χρόνια μπροστά.

Η τάση δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο πλοίο. Οι αποτιμήσεις στη secondhand αγορά των VLCC έχουν ενισχυθεί θεαματικά. Οι αξίες των δεξαμενόπλοιων αυτής της κατηγορίας ηλικίας περίπου 15 ετών έχουν καταγράψει άνοδο 61% σε διάστημα ενός έτους, καθώς οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν υψηλό premium για tonnage που μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς αναμονή. Εφόσον η πώληση κλείσει στα επίπεδα που αναφέρουν οι brokers, το Sea Leopard θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό σημείο αναφοράς για τις αποτιμήσεις των παλαιότερων VLCC. Και κυρίως θα καταγράψει με αριθμούς μία από τις μεγαλύτερες ιδιαιτερότητες της σημερινής tanker market: η αγορά πληρώνει πλέον εξαιρετικά ακριβά όχι μόνο το πλοίο, αλλά και τη δυνατότητα να το έχει διαθέσιμο αμέσως.

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