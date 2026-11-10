Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας έως 4 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Performance Shipping, η οποία είναι εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq και είναι συμφερόντων της Αλίκης Παληού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Οι επαναγορές θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω του χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τους αμερικανικούς κανονισμούς, ή μέσω προκαθορισμένων προγραμμάτων συναλλαγών. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η έγκριση δεν συνεπάγεται υποχρέωση εξάντλησης του ποσού των 4 εκατ. δολαρίων. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το πρόγραμμα, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Performance Shipping επιλέγει να διαθέσει μέρος της ρευστότητας της για την ενίσχυση της αξίας των μετοχών της. Εφόσον το πρόγραμμα υλοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν στην αγορά και να αυξήσει αναλογικά τα κέρδη ανά μετοχή, εφόσον τα συνολικά κέρδη παραμείνουν σταθερά. Παράλληλα, η απόφαση στέλνει μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα για την πρόθεση της διοίκησης να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη ρευστότητα προς όφελος των μετόχων, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για συγκεκριμένο ύψος αγορών.