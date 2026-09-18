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Περίπου $30 εκατ. καθαρής ρευστότητας απελευθερώνει η Performance Shipping από την πώληση του Aframax tanker «P. Aliki», κεφάλαια που ενισχύουν άμεσα τη χρηματοδότηση του προγράμματος νεότευκτων πλοίων της εισηγμένης στο Nasdaq ναυτιλιακής εταιρείας.

Η Performance Shipping ολοκλήρωσε την παράδοση του πλοίου στους νέους ιδιοκτήτες του, κλείνοντας μια συναλλαγή συνολικού τιμήματος $42,65 εκατ. που είχε αρχικά ανακοινωθεί στις 14 Απριλίου 2026.

Το οικονομικό αποτύπωμα της κίνησης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό. Η εταιρεία είχε αγοράσει το «P. Aliki» το τέταρτο τρίμηνο του 2022 έναντι $36,5 εκατ. και το εκμεταλλεύτηκε εμπορικά για περίπου τέσσερα χρόνια. Τώρα το πουλά κατά $6,15 εκατ. ακριβότερα από την τιμή κτήσης, δηλαδή με διαφορά περίπου 16,8%, χωρίς στον υπολογισμό αυτό να περιλαμβάνονται τα έσοδα που παρήγαγε το tanker κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον στόλο.

Πρόκειται για Aframax κατασκευής 2010, χωρητικότητας 105.304 dwt, το οποίο κατά την παράδοσή του ήταν απαλλαγμένο από τραπεζικό δανεισμό.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο η Performance Shipping είχε προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου $12,8 εκατ. προς την Alpha Bank, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ολοκλήρωση της πώλησης.

Η ουσία της συναλλαγής, ωστόσο, βρίσκεται στη χρήση των κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα περίπου $30 εκατ. που προκύπτουν καθαρά από την πώληση, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή θέση ρευστότητας της εταιρείας, αναμένεται να καλύψουν σχεδόν το σύνολο των υπολειπόμενων υποχρεώσεων για το πρόγραμμα νεότευκτων πλοίων.

Με τον τρόπο αυτό, η Performance Shipping αξιοποιεί τις υψηλές αποτιμήσεις στη second-hand αγορά των tankers για να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση σε νεότερο tonnage, περιορίζοντας παράλληλα τις ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης για το επενδυτικό της πρόγραμμα.

«Η πώληση του “P. Aliki” αντανακλά την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στην ανανέωση του στόλου», επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ανδρέας Μιχαλόπουλος, σημειώνοντας ότι η στρατηγική επικεντρώνεται στην έγκαιρη διάθεση παλαιότερων πλοίων όταν οι αξίες των assets βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η επόμενη φάση της ανανέωσης του στόλου αρχίζει στις αρχές του 2027, όταν αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο νεότευκτο LR1 tanker της εταιρείας. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο νεότευκτα Suezmax, τα οποία προγραμματίζεται να ενταχθούν στον στόλο στα τέλη του 2028 και στις αρχές του 2029.

Η συναλλαγή του «P. Aliki» αποτυπώνει έτσι τη στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων της Performance Shipping: αγορά στα $36,5 εκατ., πολυετής κερδοφόρα εκμετάλλευση, πώληση στα $42,65 εκατ. και διοχέτευση περίπου $30 εκατ. ρευστότητας στα επόμενα νεότευκτα.

Για την εταιρεία, η πώληση δεν αποτελεί απλώς έξοδο από ένα Aframax ηλικίας 16 ετών, αλλά μέρος της μετάβασης προς έναν νεότερο, υψηλότερων προδιαγραφών και ενεργειακά αποδοτικότερο στόλο.

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