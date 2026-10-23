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Σαράντα καθυστερήσεις στην εκτέλεση πλοηγήσεων πλοίων τακτικών γραμμών στον εμπορικό λιμένα Πειραιά αναφέρει η Διεθνής Ναυτιλιακή Ένωσις εν Ελλάδι (ΔΝΕ), επικαλούμενη στοιχεία εταιρειών μελών της για το διάστημα από τις 5 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με την Ένωση, η διάρκεια των καθυστερήσεων κυμάνθηκε από 1,5 έως 8,5 ώρες ανά περίπτωση.

Με επιστολή της προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ΔΝΕ επαναφέρει το ζήτημα της λειτουργίας του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. Όπως αναφέρει, οι αναμονές αφορούν τόσο πλοία που περιμένουν πλοηγό για να καταπλεύσουν όσο και πλοία που έχουν ολοκληρώσει την εκφόρτωση και παραμένουν στον προβλήτα μέχρι την επιβίβασή του.

Ειδικά για τις 19 Οκτωβρίου, η Ένωση σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις αφορούσαν σχεδόν το σύνολο των πλοίων τακτικών γραμμών που κατέπλευσαν ή απέπλευσαν.

Σύμφωνα με τη ΔΝΕ, σε προηγούμενη συνάντηση στο υπουργείο είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις για αύξηση και καλύτερη κατανομή του προσωπικού του Πλοηγικού Σταθμού. Η ίδια αναφέρει ότι έχουν πραγματοποιηθεί βάρδιες με δύο έως τρεις πλοηγούς και υποστηρίζει ότι οι χρόνοι αναμονής έχουν αυξηθεί.

Στην επιστολή της συνδέει τις καθυστερήσεις με τον προγραμματισμό των κατάπλων, των απόπλων και των φορτοεκφορτώσεων. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του λιμένα, αναφέροντας ότι το θέμα έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ναυτιλιακών γραμμών.

Η Ένωση επαναφέρει την πρόταση για παράλληλη δραστηριοποίηση δεύτερης υπηρεσίας παροχής πλοηγικών υπηρεσιών, με επάρκεια προσωπικού και τεχνικών μέσων και διατήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας.

Ζητά επίσης τη δημιουργία πλοηγικής βάσης ή υποσταθμού στην κεφαλή του προβλήτα ΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής. Όπως αναφέρει, μέχρι την αποστολή της επιστολής δεν είχε λάβει απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα.

Η ΔΝΕ δηλώνει ότι θα αναμείνει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και θα αξιολογήσει τα αποτελέσματά τους, προτού αποφασίσει για περαιτέρω κινήσεις σε θεσμικό και νομικό επίπεδο.