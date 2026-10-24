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Tα 358,65 εκατ. δολάρια ξεπέρασε η συνολική γνωστοποιημένη αξία των αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων μέσα σε μία εβδομάδα, με δύο Suezmax ηλικίας 16 ετών να συγκεντρώνουν περισσότερα από 200 εκατ. δολάρια. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών δεξαμενόπλοιων στη διεθνή αγορά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της Allied Shipbrokers, που δημοσιεύθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026, καταγράφηκαν 11 αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων, έναντι 17 την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτές, εννέα συνοδεύονταν από αναφερόμενα τιμήματα, με τη συνολική τους αξία να υπερβαίνει τα 358,65 εκατ. δολάρια.

Η μεγαλύτερη συναλλαγή αφορούσε το ZOUZOU N., χωρητικότητας 149.991 dwt και κατασκευής 2010 στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding, το οποίο πωλήθηκε έναντι 103 εκατ. δολαρίων.

Το πλοίο διαθέτει scrubber, χαρακτηριστικό που ενισχύει την εμπορική του αξία σε μια περίοδο υψηλού κόστους καυσίμων και αυξημένης ζήτησης για δεξαμενόπλοια.

Ακολούθησε το ACHILLEAS, χωρητικότητας 157.883 dwt και κατασκευής 2010 στα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries, το οποίο άλλαξε χέρια έναντι 98 εκατ. δολαρίων.

Οι δύο συναλλαγές αντιπροσωπεύουν συνολικά 201 εκατ. δολάρια, δηλαδή περισσότερο από το 56% της γνωστοποιημένης αξίας των πωλήσεων της εβδομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με το TATAKI, χωρητικότητας 149.992 dwt και επίσης κατασκευής 2010 στα ναυπηγεία New Times, το οποίο είχε πωληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου έναντι 96,5 εκατ. δολαρίων. Το ZOUZOU N. πέτυχε τίμημα υψηλότερο κατά 6,5 εκατ. δολάρια, με τον εξοπλισμό και τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά των πλοίων να αποτελούν παράγοντες διαφοροποίησης της αξίας τους.

Στην κατηγορία Aframax/LR2 καταγράφηκαν τρεις συναλλαγές, έναντι τεσσάρων την προηγούμενη εβδομάδα.

Το AEGEAN HARMONY, χωρητικότητας 115.824 dwt και κατασκευής 2007 στα ναυπηγεία Samsung Heavy Industries της Νότιας Κορέας, πωλήθηκε έναντι 55 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για πλοίο ηλικίας 19 ετών, με προγραμματισμένες επιθεωρήσεις τον Ιούλιο του 2027.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται το νεότευκτο PRIAMOS, χωρητικότητας 113.818 dwt και κατασκευής 2026 στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli, το οποίο άλλαξε χέρια χωρίς να γίνει γνωστό το τίμημα.

Η Allied καταγράφει επίσης την πώληση του NUGGET, χωρητικότητας 115.091 dwt και κατασκευής 2006, χωρίς δημοσιοποιημένη τιμή, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Στα δεξαμενόπλοια MR, τα οποία μεταφέρουν κυρίως διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα, η δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά. Συνολικά πέντε πλοία καταγράφηκαν στις αγοραπωλησίες της εβδομάδας, έναντι μόλις ενός την προηγούμενη.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το PRIVE ANGEL, χωρητικότητας 51.246 dwt και κατασκευής 2008, με αναφερόμενο τίμημα 24,5 εκατ. δολαρίων, καθώς και το MATRAH, χωρητικότητας 51.021 dwt και ίδιας ηλικίας, το οποίο πωλήθηκε έναντι 18,5 εκατ. δολαρίων.

Το HIGH FIDELITY, χωρητικότητας 49.990 dwt και κατασκευής 2014, καταγράφεται με τίμημα 14 εκατ. δολαρίων και αγοραστή την d’Amico International. Η συναλλαγή αφορά την άσκηση δικαιώματος αγοράς στο πλαίσιο υφιστάμενης σύμβασης bareboat charter και συνεπώς διαφοροποιείται από μια τυπική αγοραπωλησία στην ελεύθερη αγορά.

Η έντονη δραστηριότητα στα μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια συνδέεται με το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο των ναύλων. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, τα ημερήσια ισοδύναμα έσοδα των VLCC διαμορφώθηκαν στα 883.372 δολάρια, ενώ των Suezmax στα 700.137 δολάρια. Παρά τις επιμέρους εβδομαδιαίες διορθώσεις, οι αποδόσεις αυτές εξακολουθούν να ενισχύουν την οικονομική ελκυστικότητα των δεξαμενόπλοιων.

Συνολικά, από την αρχή του 2026 έως τις 16 Οκτωβρίου, η Allied έχει καταγράψει 541 αγοραπωλησίες δεξαμενόπλοιων, που αντιστοιχούν στο 38,2% των 1.415 συναλλαγών μεταχειρισμένων πλοίων όλων των κατηγοριών. Η μέση ηλικία των δεξαμενόπλοιων που άλλαξαν χέρια διαμορφώνεται στα 15 έτη.

Η ελληνική παρουσία παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, αγοραστές ελληνικών συμφερόντων απέκτησαν 99 δεξαμενόπλοια, έναντι 68 που αγόρασαν νοτιοκορεατικά συμφέροντα, 34 κινεζικά και 27 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Παράλληλα, οι Έλληνες εμφανίζονται και στην πλευρά των πωλητών, με 134 πωλήσεις δεξαμενόπλοιων στο ίδιο διάστημα. Η διπλή αυτή παρουσία δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία δεν περιορίζεται στην απόκτηση πρόσθετης χωρητικότητας, αλλά αξιοποιεί και τις υψηλές αποτιμήσεις για την πώληση υφιστάμενων πλοίων.

Με τους ναύλους να παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και δεξαμενόπλοια ηλικίας 15 έως 20 ετών επιτυγχάνουν τιμήματα δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Η διάρκεια αυτής της συγκυρίας θα εξαρτηθεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις εμπορικές ροές πετρελαίου και τη διαθεσιμότητα πλοίων.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, που βρίσκονται ταυτόχρονα στην κορυφή των αγοραστών και των πωλητών, οι σημερινές συνθήκες δημιουργούν ευκαιρίες τόσο για επενδύσεις όσο και για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις.