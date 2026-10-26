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Με την παραλαβή του τέταρτου νεότευκτου δεξαμενόπλοιου μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων και χημικών φορτίων, χωρητικότητας 50.000 dwt, προχωρά το ναυπηγικό πρόγραμμα της Horizon Tankers, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Αντώνη Κομνηνού.

Πρόκειται για το «HORIZON LETO», το οποίο κατασκευάστηκε στο κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong International, όπου πραγματοποιήθηκε και η τελετή ονοματοδοσίας του.

Ανάδοχος ήταν η Αναστασία Κομνηνού, η οποία χαρακτήρισε την εκδήλωση ιδιαίτερα σημαντική για την ίδια και την οικογένειά της, εκφράζοντας ευχές για ασφαλή ταξίδια στο πλοίο και το πλήρωμά του.

Το «HORIZON LETO», κατασκευής 2026, ανήκει στην κατηγορία MR2, φέρει σημαία Νήσων Μάρσαλ και έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου και χημικών φορτίων.

Αποτελεί το τέταρτο από τα έξι δεξαμενόπλοια της συγκεκριμένης σειράς που έχει παραγγείλει η ελληνική ναυτιλιακή στην Κίνα, στο πλαίσιο των επενδύσεών της σε νέες μονάδες μεταφορικής ικανότητας.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λίστα πλοίων στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Horizon Tankers καταγράφει εννέα MR2 και τρία Suezmax, χωρίς να έχει ακόμη ενσωματώσει το «HORIZON LETO» στη συγκεκριμένη καταχώριση.

Η εταιρεία, με έδρα τον Πειραιά, ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων, εξυπηρετώντας μεγάλες πετρελαϊκές επιχειρήσεις και διεθνείς εμπορικούς οίκους.

Η ολοκλήρωση της τέταρτης ναυπήγησης σηματοδοτεί την πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος της Horizon Tankers, με δύο ακόμη πλοία της ίδιας σειράς να απομένουν προς παράδοση.