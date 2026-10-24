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Να περιορίσει τις ώρες κατά τις οποίες το λιμάνι και οι δρόμοι της Ραφήνας δέχονται ταυτόχρονα μεγάλο όγκο επιβατών και αυτοκινήτων επιδιώκει το υπουργείο Ναυτιλίας, εξετάζοντας διαφορετική οργάνωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Η συζήτηση αφορά τόσο τα ωράρια προσέγγισης και απόπλου όσο και το πόσα πλοία θα παραμένουν τη νύχτα στο λιμάνι.

Οι παρεμβάσεις αυτές τέθηκαν σε συνάντηση του Βασίλη Κικίλια με τη δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, Δήμητρα Τσεβά-Μήλα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, Θεοφάνη Ματσόπουλο, τη στρατιωτική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τον Κεντρικό Λιμενάρχη Ραφήνας.

Μία από τις επιλογές είναι να οριστούν διακριτά χρονικά διαστήματα για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να αποφεύγονται οι συμπτώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων που συγκεντρώνουν την ίδια ώρα πλοία, ταξιδιώτες και οχήματα σε περιορισμένο χώρο.

Το ζητούμενο είναι ο προγραμματισμός της ακτοπλοϊκής κίνησης να προσαρμοστεί στις δυνατότητες υποδοχής του λιμανιού και στα δεδομένα του οδικού δικτύου της πόλης. Αντίστοιχα, για τις διανυκτερεύσεις, κριτήριο αποτελεί η δυνατότητα ασφαλούς φιλοξενίας των πλοίων στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις.

Ο διάλογος ξεκινά σε συνέχεια της καλοκαιρινής δέσμευσης του υπουργού να συζητηθούν οι ανάγκες της Ραφήνας με την τοπική κοινωνία μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου. Ο ίδιος, σε ανάρτησή του, έθεσε ως επιδίωξη συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα ελαφρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των επιβατών.

Οι αλλαγές παραμένουν υπό εξέταση. Η συνέχεια των επαφών θα δοθεί με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, με τους οποίους ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε νέα συνάντηση.