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Τέσσερις θέσεις ελλιμενισμού για οκτώ ακτοπλοϊκά πλοία. Αυτή είναι η εξίσωση που καλούνται να λύσουν το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι λιμενικές αρχές και οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις στη Ραφήνα, με το πρόβλημα να έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του συγκεκριμένου λιμανιού και να επηρεάζει τον συνολικό σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, ακόμη και εκείνων που εκτελούνται από τον Πειραιά.

Η αδυναμία εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης για τις ώρες αναχώρησης των πλοίων, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση της έγκρισης των ετήσιων τακτικών δρομολογίων για τη νέα δρομολογιακή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου 2026 έως τις 31 Οκτωβρίου 2027.

Η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, δόθηκε τρίμηνη παράταση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου των Χριστουγέννων, μέχρι να διευθετηθούν οι εκκρεμότητες.

Το πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι, κατά τους μήνες αυξημένης επιβατικής κίνησης, περισσότερα πλοία επιδιώκουν να αναχωρούν σε κοντινές ώρες, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις στο λιμάνι δεν επαρκούν για την ταυτόχρονη εξυπηρέτησή τους. Η κατάσταση προκαλεί πιέσεις τόσο στη λειτουργία του λιμένα όσο και στην πόλη της Ραφήνας, όπου η συγκέντρωση επιβατών και οχημάτων επιβαρύνει το ήδη περιορισμένο οδικό δίκτυο.

Πριν από περίπου δέκα ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, με τη δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και τον κεντρικό λιμενάρχη Ραφήνας. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη αποσυμφόρησης του λιμανιού και της πόλης, με ρυθμίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις δυνατότητες των λιμενικών εγκαταστάσεων όσο και τις ιδιαιτερότητες του αστικού ιστού. Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναζητηθεί λύση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι προβλέπει την κατανομή των οκτώ αναχωρήσεων σε δύο διαφορετικές χρονικές ζώνες. Η πρώτη περιλαμβάνει τέσσερις αναχωρήσεις στις 07:00, 07:30, 08:00 και 08:30, ενώ η δεύτερη άλλες τέσσερις, ανά μισή ώρα, μετά τις 10:00 το πρωί. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστεί η ταυτόχρονη παρουσία πλοίων στο λιμάνι, λαμβάνοντας υπόψη το όριο των τεσσάρων θέσεων που θέτουν για λόγους ασφαλείας οι αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών για την κατανομή των ωρών. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται το μεγαλύτερο εμπόδιο. Κάθε επιχείρηση επιδιώκει να εξασφαλίσει ώρες αναχώρησης που εξυπηρετούν τον εμπορικό της σχεδιασμό και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιβατών. Οι διαφωνίες δεν κατέστη δυνατόν να γεφυρωθούν ούτε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), με αποτέλεσμα η υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη, λιγότερο εμφανής διάσταση, η οποία εξηγεί γιατί το πρόβλημα της Ραφήνας επηρεάζει και τον Πειραιά. Όπως επισημαίνουν στελέχη της ακτοπλοΐας στο newmoney, οι δύο λιμένες εξυπηρετούν σε αρκετές περιπτώσεις κοινούς ή παρεμφερείς προορισμούς, κυρίως στις Κυκλάδες. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες αναχώρησης και άφιξης των πλοίων δεν μπορούν να εξετάζονται εντελώς ανεξάρτητα.

Εάν εγκριθούν πρώτα τα ετήσια δρομολόγια από τον Πειραιά, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εκεί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τροποποιήσεις στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών. Όταν όμως οριστικοποιηθούν οι ώρες και οι προορισμοί, ενδέχεται να περιοριστούν σημαντικά τα περιθώρια αντίστοιχων προσαρμογών για τα πλοία της Ραφήνας.

Με απλά λόγια, εάν «κλειδώσει» πρώτα ο προγραμματισμός του Πειραιά, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες της Ραφήνας θα βρεθούν αντιμέτωπες με ήδη διαμορφωμένα δρομολόγια προς τους ίδιους νησιωτικούς προορισμούς, γεγονός που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης. Αυτή είναι, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η βασική αιτία για την οποία η εκκρεμότητα της Ραφήνας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο τοπικό ζήτημα.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ασφαλή λειτουργία του λιμανιού, στην αποσυμφόρηση της πόλης, στις εμπορικές ανάγκες των ακτοπλοϊκών εταιρειών και στη διατήρηση επαρκών συγκοινωνιακών συνδέσεων με τα νησιά. Προς το παρόν, πάντως, η λύση δεν έχει βρεθεί. Και όσο οι οκτώ αναχωρήσεις δεν χωρούν σε ένα κοινά αποδεκτό πρόγραμμα για τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις της Ραφήνας, ο ετήσιος σχεδιασμός της ακτοπλοΐας εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.