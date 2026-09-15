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Νέα ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων, με την αγορά να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις και τους καταναλωτές να βλέπουν το κόστος της μετακίνησης να αυξάνεται. Όπως επισημαίνει ο τέως πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου, η αποκλιμάκωση που είχε καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα δεν μεταφράστηκε σε ουσιαστική μείωση των τιμών, ενώ οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες παραμένουν ανοδικές.

Ο κ. Ασμάτογλου μιλώντας στο Ρ/Σ Παραπολιτικά αναφέρθηκε στις υψηλές τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου, στις διαφοροποιήσεις που καταγράφονται ανά περιοχή, αλλά και στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Μας «καίνε» οι τιμές των καυσίμων»

«Η αποκλιμάκωση τον προηγούμενο διάστημα δεν έδωσε κάτι απλά υπήρχε μια στασιμότητα σε μια συγκεκριμένη τιμή δηλαδή γύρω στα 2€ αλλά δεν υποχώρησε. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή είναι στα 2,15€ το λίτρο νησιωτική πάει να ξεπεράσει το 2,50€ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται στο 2,35€ και 2,40€ οι απομακρυσμένες περιοχές.

Αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι μόνο αυξήσεις γιατί και σήμερα ακόμα βλέπουμε αυξήσεις οι οποίες μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα και περισσότερο βλέπουμε αύξηση στο πετρέλαιο και λιγότερο στην αμόλυβδη βενζίνη και αυτά τα βλέπουμε από τότε που υπάρχει αυτή η δυσαναλογίες όσον αφορά τις προμήθειες. Οι προμήθειες αφενός δεν γίνονται επαρκώς και αφετέρου πραγματοποιούνται σε μικρές ποσότητες γεγονός που διαφοροποιεί την τιμή ανά είδος. Και για αυτή την εβδομάδα οι προβλέψεις είναι προς τα πάνω».

Για το πετρέλαιο θέρμανσης όπως σημείωσε «Αν έβγαινε, με τα σημερινά δεδομένα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μειωμένο, η τιμή θα ήταν 1,97€. Πέρυσι ξεκινήσαμε με 1,10 και κλείσαμε με 1,80 τον Απρίλη».

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