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Μια σημαντική επέκταση στις μεταφορές αργού πετρελαίου διαφαίνεται για τη Sea Pioneer, συμφερόντων Βασίλη Μπακολίτσα, η οποία συνδέεται με ναυπηγικό πρόγραμμα έως οκτώ δεξαμενόπλοιων τύπου Aframax στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το TradeWinds, η ελληνική εταιρεία βρίσκεται πίσω από τη συμφωνία της SK Oceanplant για νέα πλοία τύπου Aframax, με τη συνολική επένδυση να μπορεί να προσεγγίσει τα 580 εκατ. δολάρια.

Το ναυπηγείο ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου ότι υπέγραψε σύμβαση με Έλληνα πλοιοκτήτη για έξι δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, μεταφορικής ικανότητας περίπου 115.000 dwt το καθένα. Η συμφωνία περιλαμβάνει δικαιώματα προαίρεσης για δύο ακόμη πλοία, τα οποία θα προστεθούν στην παραγγελία εφόσον ο αγοραστής αποφασίσει να τα ασκήσει. Η επίσημη ανακοίνωση δεν κατονομάζει τον πελάτη.

Η αξία της οριστικής παραγγελίας των έξι πλοίων ανέρχεται σε περίπου 593 δισ. γουόν, ή σχεδόν 430 εκατ. δολάρια. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 71,6 εκατ. δολάρια ανά δεξαμενόπλοιο. Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της SK Oceanplant στο Goseong, με παραδόσεις από το 2029 έως τον Ιούνιο του 2030.

Εάν ενεργοποιηθούν και τα δύο πρόσθετα δικαιώματα, το συνολικό ύψος της συμφωνίας μπορεί να φθάσει περίπου τα 800 δισ. γουόν. Σε δολάρια, οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις τοποθετούν την αξία στην περιοχή των 573–583 εκατ., ανάλογα με την ισοτιμία μετατροπής. Συνεπώς, τα περίπου 580 εκατ. δολάρια αφορούν το ενδεχόμενο να κατασκευαστούν και τα οκτώ πλοία.

Η κλίμακα της κίνησης αποτυπώνεται και στη μεταφορική ικανότητα: τα έξι Aframax αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου 690.000 dwt, ενώ με την προσθήκη των δύο προαιρετικών πλοίων το μέγεθος ανεβαίνει στα 920.000 dwt. Εφόσον επιβεβαιωθεί επισήμως η σύνδεση με τη Sea Pioneer, πρόκειται για ουσιαστική διεύρυνση της παρουσίας της στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού.

Η εταιρεία έχει ήδη προηγούμενο επενδύσεων σε νεότευκτα. Σύμφωνα με δική της ενημέρωση, από το 2024 έως τις αρχές του 2026 αποχώρησαν από τον στόλο τέσσερα παλαιότερα πλοία και εντάχθηκαν επτά νεότευκτα: τρία φορτηγά Kamsarmax και τέσσερα δεξαμενόπλοια. Η Sea Pioneer έχει περιγράψει την επιλογή αυτή ως μέρος του σχεδιασμού της για αποδοτικότερο στόλο και περιορισμό του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Ο ορίζοντας των παραδόσεων δίνει και το μέτρο της επένδυσης. Τα νέα πλοία θα εισέλθουν στην αγορά προς το τέλος της δεκαετίας. Η εμπορική τους απόδοση θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου, τις αποστάσεις των ταξιδιών και τον αριθμό των διαθέσιμων δεξαμενόπλοιων εκείνης της περιόδου. Υπό αυτή την έννοια, η παραγγελία μπορεί να διαβαστεί ως μακροπρόθεσμη τοποθέτηση στην αγορά των Aframax.

Για τη SK Oceanplant, η συμφωνία αποτελεί την πρώτη παραγγελία από Έλληνα πλοιοκτήτη και ενισχύει την προσπάθεια διεύρυνσης της πελατειακής της βάσης στην Ευρώπη. Η οριστική εξάδα έχει αξία ίση με το 61,41% των εσόδων της το 2025, στοιχείο που δείχνει το βάρος της συγκεκριμένης σύμβασης για τη δραστηριότητα του ναυπηγείου.

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