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Νέα επίθεση κατά εμπορικού πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με ένα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων να δέχεται πλήγμα από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, την ώρα που οι υπουργοί Άμυνας της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας είχαν συνάντηση προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειές τους απέναντι στις αυξανόμενες απειλές για την εμπορική ναυτιλία.

Το containership «Contship Jet», ελληνικών συμφερόντων, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο για λογαριασμό της ZIM, χτυπήθηκε περίπου το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και το πλοίο να πάρει έντονη πλευρική κλίση.

Το βουλγαρικό Πολεμικό Ναυτικό κινητοποιήθηκε άμεσα, πραγματοποιώντας επιχείρηση διάσωσης των 18 μελών του πληρώματος, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Βάρνα.

Τρία drones έπληξαν το ελληνόκτητο πλοίο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:00, όταν το «Contship Jet» του Νίκου Πατέρα βρισκόταν 17 μίλια ανατολικά του ακρωτηρίου Καλιάκρα, κοντά στη Βάρνα.

Το πλοίο δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για τρία drones που έπληξαν το containership.

Από τα χτυπήματα προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ το πλοίο παρουσίασε μεγάλη κλίση, γεγονός που κατέστησε αναγκαία την απομάκρυνση του πληρώματος.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία σκάφη του βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού και ένα ακόμη της Συνοριοφυλακής.

Οι ναυτικές δυνάμεις απομάκρυναν οκτώ ναυτικούς από το πλοίο, ενώ εντόπισαν άλλους δέκα που είχαν καταφύγει στη σωσίβια λέμβο του.

Και οι 18 ναυτικοί ήταν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στη Βάρνα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τέσσερα μέλη του πληρώματος είναι Ουκρανοί και 14 Φιλιππινέζοι.

Το ελληνόκτητο «Contship Jet» και τα δρομολόγια της ZIM

Το «Contship Jet» ναυπηγήθηκε το 2007 και έχει μεταφορική ικανότητα 1.276 TEU, ενώ το νεκρό βάρος του ανέρχεται σε περίπου 18.000 τόνους (dwt).

Το πλοίο φέρει σημαία Λιβερίας και από το 2019 δραστηριοποιείται υπό τη διαχείριση της ελληνικής Contships Management.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εμπορική του απασχόληση, εξυπηρετεί τη γραμμή Levant – Black Sea Express της ZIM, συνδέοντας την ανατολική Μεσόγειο με τη Μαύρη Θάλασσα.

Πριν από την επίθεση είχε προσεγγίσει τα ισραηλινά λιμάνια Ασντόντ και Χάιφα, ενώ το δρομολόγιό του περιλαμβάνει σταθμούς στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, πριν από την προσέγγιση στην Αίγυπτο κατά το ταξίδι επιστροφής.

Την ώρα του περιστατικού, το πλοίο φέρεται να μετέφερε 421 εμπορευματοκιβώτια.

Η γαλλική αεροπορική επιτήρηση και η κινητοποίηση του βουλγαρικού Ναυτικού

Την επιχείρηση διάσωσης γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας, Ντιμίταρ Στογιάνοφ, επισημαίνοντας ότι η χώρα του αντιμετωπίζει αυξανόμενους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως ανέφερε, γαλλικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση επιτήρησης στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, διαβίβασε πληροφορίες στο κέντρο επιχειρήσεων των βουλγαρικών ναυτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Γαλλία είχε μετασταθμεύσει από τις 18 Οκτωβρίου αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας Atlantique 2 σε αεροπορική βάση της Ρουμανίας, με αποστολή την πραγματοποίηση επιχειρήσεων επιτήρησης έως τις 6 Νοεμβρίου.

Η παρουσία του γαλλικού αεροσκάφους εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια παρακολούθησης των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εμπορική ναυσιπλοΐα στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία ζητούν να σταματήσουν οι επιθέσεις

Η επίθεση κατά του «Contship Jet» σημειώθηκε την ίδια ημέρα που οι υπουργοί Άμυνας της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας πραγματοποιούσαν συνάντηση στη Σόφια, με αντικείμενο την ενίσχυση της θαλάσσιας ασφάλειας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις χώρες ζήτησαν «την άμεση παύση των επιθέσεων που απειλούν τα εμπορικά πλοία, τις θαλάσσιες υποδομές και την ασφάλεια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων».

Οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι οι κίνδυνοι αυξάνονται καθημερινά και υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, επισήμαναν ότι μέχρι σήμερα πολυάριθμα εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι έχουν καταστραφεί παρασυρόμενες νάρκες, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs), μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) και συντρίμμια πυραύλων, τα οποία είχαν τεθεί εκτός ελέγχου ή είχαν πληγεί.

Οι τρεις χώρες συμφώνησαν σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του συντονισμού τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και η αναβάθμιση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την καλύτερη προστασία της ναυσιπλοΐας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά της και ενδέχεται να κινηθεί νομικά για τις επιθέσεις σε πλοία που φέρουν τουρκική σημαία ή βρίσκονται υπό τουρκική διαχείριση.

Εννέα πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις από τις αρχές Οκτωβρίου

Η επίθεση στο ελληνόκτητο containership αποτελεί ακόμη ένα περιστατικό στη σειρά πληγμάτων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στη δυτική Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, το «Contship Jet» είναι το ένατο πλοίο που έχει δεχθεί επίθεση στην περιοχή από τις αρχές Οκτωβρίου.

Το Reuters μεταδίδει ότι από τις επιθέσεις αυτές συνολικά 34 ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την αυξανόμενη επικινδυνότητα των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή, όπου τα εμπορικά πλοία βρίσκονται αντιμέτωπα τόσο με άμεσες επιθέσεις όσο και με κινδύνους από νάρκες, drones και συντρίμμια πυραύλων.

Συναγερμός και για το αναποδογυρισμένο «Khoryv»

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του «Contship Jet», οι βουλγαρικές αρχές παρακολουθούν και την πορεία του αναποδογυρισμένου πλοίου «Khoryv», το οποίο παρασύρεται προς τα χωρικά ύδατα της χώρας.

Το πλοίο, χωρητικότητας 3.280 dwt και με σημαία Κομορών, είχε δεχθεί επίθεση στις 23 Οκτωβρίου.

Από το περιστατικό σκοτώθηκε ένα μέλος του πληρώματος, τρία ακόμη αγνοούνται, ενώ εννέα ναυτικοί διασώθηκαν από τις ρουμανικές αρχές.

Η Βουλγαρία είχε προειδοποιήσει ότι το εγκαταλελειμμένο σκάφος παρασυρόταν προς τη θαλάσσια ζώνη της, με το Πολεμικό Ναυτικό να σχεδιάζει επιθεώρηση του ναυαγίου.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των ναυτιλιακών αρχών, το «Khoryv» βρίσκεται πλέον 13 ναυτικά μίλια ανατολικά του ακρωτηρίου Σίβρι Μπουρούν, στο βορειότερο τμήμα της Βουλγαρίας, και παρασύρεται προς τα νοτιοδυτικά.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση προς τα διερχόμενα πλοία να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον μισού ναυτικού μιλίου από το αναποδογυρισμένο σκάφος.

Η βουλγαρική πλευρά ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα να παρέμβει εφόσον το ναυάγιο συνεχίσει να πλησιάζει τις ακτές της.