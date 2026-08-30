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Σε ανοικτή στρατιωτική αντιπαράθεση με τις πειρατικές ομάδες περνά πλέον η προσπάθεια ανάσχεσης της νέας έξαρσης της πειρατείας ανοικτά της Σομαλίας. Τουρκικές ναυτικές δυνάμεις και μονάδες των σομαλικών ενόπλων δυνάμεων ανέκτησαν τον έλεγχο του φορτηγού πλοίου LUTUF, έπειτα από επιχείρηση που, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Σομαλίας, διήρκεσε δέκα ημέρες και άφησε πίσω της 14 νεκρούς πειρατές.

Το υπό σημαία Καμερούν πλοίο είχε καταληφθεί στις 17 Αυγούστου, περίπου 3,5 ναυτικά μίλια από τις ακτές της περιοχής Εΐλ, στην ημιαυτόνομη πολιτεία Πούντλαντ. Οι ένοπλοι το οδήγησαν προς τις ακτές της Νουγκάλ, όπου παρέμεινε υπό τον έλεγχό τους μέχρι την ολοκλήρωση της κοινής επιχείρησης.

Κατά την επίσημη εκδοχή του Μογκαντίσου, οι δυνάμεις της Τουρκίας και της Σομαλίας διατήρησαν επί ημέρες την πίεση γύρω από το πλοίο, καταστρέφοντας τέσσερα ταχύπλοα που χρησιμοποιούσαν οι πειρατές. Οι υπόλοιποι ένοπλοι εγκατέλειψαν τελικά το LUTUF, επιτρέποντας στις δυνάμεις ασφαλείας να επιβιβαστούν και να ανακτήσουν τον έλεγχό του. Το πλοίο έχει πλέον συνεχίσει το ταξίδι του, σύμφωνα με τη σομαλική κυβέρνηση. Ο απολογισμός των 14 νεκρών προέρχεται αποκλειστικά από το σομαλικό υπουργείο Άμυνας και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Το υπουργείο δεν έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση των μελών του πληρώματος. Τοπικός κοινοτικός εκπρόσωπος δήλωσε, πάντως, στο Associated Press ότι τόσο το πλοίο όσο και οι ναυτικοί απελευθερώθηκαν με ασφάλεια. Στο LUTUF επέβαιναν δέκα άτομα: έξι Ινδοί, ένας Τούρκος, ένας Γεωργιανός και δύο Σέρβοι φρουροί ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετά την κατάληψη, το πλοίο μετέφερε τουρκικό στρατιωτικό υλικό και εξοπλισμό επικοινωνιών με προορισμό το Μογκαντίσου.

Γύρω από τον τρόπο απελευθέρωσης, ωστόσο, έχει ανοίξει αντιπαράθεση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των αρχών της Πούντλαντ. Η κυβέρνηση αποδίδει την αποχώρηση των πειρατών στη στρατιωτική πίεση της κοινής επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, τοπικές πηγές και αξιωματούχοι της Πούντλαντ υποστηρίζουν ότι προηγήθηκε συμφωνία και ότι ενδέχεται να καταβλήθηκαν λύτρα που έφθασαν τα 2,5 εκατ. δολάρια. Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη αξιόπιστη πηγή, ούτε έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής κάποιο αποδεικτικό στοιχείο.

Η σημασία της υπόθεσης υπερβαίνει το ίδιο το πλοίο. Τουλάχιστον 15 περιστατικά πειρατείας έχουν καταγραφεί ανοικτά της Σομαλίας μέσα στο 2026, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη έξαρση από το 2013. Παράλληλα, έξι εμπορικά πλοία έχουν καταληφθεί από τον Απρίλιο, με τις πειρατικές ομάδες να διευρύνουν την ακτίνα δράσης τους προς τον Κόλπο του Άντεν και τον δυτικό Ινδικό Ωκεανό.

Η απελευθέρωση του LUTUF δείχνει ότι η κρίση περνά από τη φάση της παρακολούθησης και των προειδοποιήσεων στη φάση της άμεσης στρατιωτικής αντιμετώπισης. Η επιστροφή των πειρατών απειλεί μία θαλάσσια αλυσίδα που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τον Κόλπο του Άντεν, το Μπαμπ ελ Μαντέμπ και την Ερυθρά Θάλασσα, τη στιγμή που η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τις επιθέσεις των Χούθι και την κρίση στο Στενό του Ορμούζ.

Η παρουσία της Άγκυρας δεν είναι συγκυριακή. Η δεκαετής συμφωνία αμυντικής και οικονομικής συνεργασίας που υπέγραψαν Τουρκία και Σομαλία το 2024 προβλέπει τουρκική υποστήριξη για τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό του σομαλικού ναυτικού, την προστασία της ακτογραμμής και την αντιμετώπιση της πειρατείας. Η επιχείρηση στο LUTUF αποτελεί την πιο χειροπιαστή μέχρι σήμερα εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και αναδεικνύει την Τουρκία σε ενεργό στρατιωτικό παράγοντα για την ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας στο Κέρας της Αφρικής.

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