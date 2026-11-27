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Έκκληση προς τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) να αναζητήσουν κοινό έδαφος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία απευθύνουν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Με κοινή δήλωσή τους ενόψει της 85ης συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 85) και της επαναληπτικής συνόδου MEPC/ES.2, ζητούν να ξεπεραστούν οι διαφωνίες για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα του IMO, οι οποίες είχαν οδηγήσει στην αναβολή των συζητήσεων έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου καλούν τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν σημεία σύγκλισης στις εναλλακτικές προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί και να αξιοποιήσουν τα αποτελεσματικότερα στοιχεία τους. Στόχος, όπως αναφέρουν, είναι μια συμφωνία που θα συνδυάζει τη φιλοδοξία για μείωση των εκπομπών με την ετοιμότητα της αγοράς και της τεχνολογίας. Μια τέτοια συμφωνία, εκτιμούν, θα μπορούσε να αποτελέσει κοινή κανονιστική βάση για τη διεθνή ναυτιλία και να άρει την ανάγκη για πρόσθετες τοπικές ή περιφερειακές ρυθμίσεις.

Η κοινή δήλωση δίνει ιδιαίτερο βάρος στο κόστος εφαρμογής των μέτρων. Επικαλούμενοι τις ανησυχίες για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και για την πρόσβαση σε βασικά αγαθά σε προσιτές τιμές, οι εκπρόσωποι της ναυτιλίας προειδοποιούν ότι μια δυσανάλογη επιβάρυνση μπορεί να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Ζητούν, παράλληλα, κίνητρα για κάθε αποτελεσματική λύση που μειώνει τις εκπομπές ή βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων.

Κριτήριο για την αξιολόγηση κάθε πρότασης, σύμφωνα με τη δήλωση, πρέπει να είναι το κατά πόσο τα εναλλακτικά καύσιμα, οι τεχνολογίες και οι υποδομές είναι διαθέσιμα, οικονομικά προσιτά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα. Οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν τεκμηριωμένη ανάλυση των οικονομικών και πρακτικών επιπτώσεων κάθε σχεδίου, ώστε οι απαιτήσεις να μπορούν να εφαρμοστούν στα διαφορετικά τμήματα του παγκόσμιου στόλου και να στηρίξουν τις αναγκαίες επενδύσεις.

Υπογράφουν: Adnoc L&S, Agency Trust, Akrotiri Tankers, Alexander Oetker Shipping, Alpha Bulkers, Alpha Gas, Asiatic Lloyd, Atlantic Lloyd, Bahri, Beacon Tankers Management, Bernhard Schulte, Besiktas Shipping, Best Oasis, Borealis Maritime, Brave Maritime, Bright Navigation, C Transport Maritime, C3IS, Castor Ships, Celestyal Cruises, Centrofin Management, Chartworld Shipping, CLdN, Cobelfret, Conbulk, Cyprus Maritime, Cyprus Sea Lines, Cyprus Union of Shipowners (CUS), d’Amico International Shipping, Danaos, Delia Bulkers, Delia Tankers, Delos Navigation, DHT Holdings, Dorian LPG, Dynacom, Dynagas, Eastern Mediterranean, EcoLog, Elements Tankers, Empros Lines, Frontline, GasLog, Golar LNG, Halkidon Shipping, Hanwha Shipping, Hellenic Tankers, Hellespont Group, Himalaya Shipping, Imperial Petroleum, International Flag-State Association (IFA), Italian Confederation of Shipowners (Confitarma), Italian Naval Register (RINA), Italian Shipowners’ Association (Assarmatori), Knutsen OAS Shipping, Konkar Shipping, Kyla Shipping, Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), Load Line Marine, Malaysia Shipowners’ Association (MASA), Maran Dry, Maran Gas, Maran Shuttle Tankers, Maran Tankers, Marine Trust, MGJ Carriers Maritime, Moderna Marine Management, Navios Maritime Holdings, Neda Maritime Agency, Nereus Shipping, Nova Marine Carriers, OMC Tankers, Omicron Ship Management, Optimum, Orion Reederei, Overseas Shipholding Group, Panama Maritime Authority (PMA), Pantheon Tankers, Pegasus Ocean Services, Prominence Maritime, Pyxis Tankers, Reederei H. Vogemann, Reederei Nord, Rigos Marine Enterprises, Safe Bulkers, Sea Thrust, Sea Traders, Seanergy Maritime, Seastar Shipmanagement & Chartering, Sloman Neptun, Spring Marine, Stealth Maritime, StealthGas, Suisse-Atlantique Group, Target Marine, Teekay Tankers, Teo Shipping Corporation, The Great Eastern Shipping Co., The Marshall Islands Registry (IRI), TMS Gas, TMS Tankers, TMS Dry, Transmed Shipping, Triton Tankers, Trust Bulkers, Tsakos Energy Navigation, United Arab Emirates Shipowners Association (ESA), YK Bulkers