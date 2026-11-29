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Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφουν οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου, με τα ημερήσια έσοδα των μεγαλύτερων πλοίων του κλάδου να ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο δολάρια και τα Aframax να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία ποσοστιαία αύξηση.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied, με στοιχεία έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, ο δείκτης Baltic Dirty Tanker Index ενισχύθηκε κατά 13,3%, στις 5.081 μονάδες, διαμορφούμενος 70% υψηλότερα από τον μέσο όρο του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Τα μέσα ημερήσια έσοδα σε όρους ισοδύναμης χρονοναύλωσης (TCE) των VLCC αυξήθηκαν κατά 4,1%, στα 543.172 δολάρια, επίπεδο κατά 83% υψηλότερο από τον μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών.

Στις 19 Νοεμβρίου, μάλιστα, στη διαδρομή Αραβικός Κόλπος – Κίνα, τα ημερήσια έσοδα εκτιμήθηκαν στο 1,13 εκατ. δολάρια, με τη διαθεσιμότητα πλοίων για άμεση ναύλωση να περιορίζεται.

Στον Ατλαντικό, η ζήτηση για VLCC από τη Δυτική Αφρική παρέμεινε υποτονική, καθώς οι ναυλωτές προτίμησαν μικρότερα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax. Περιορισμένη ήταν και η δραστηριότητα στον Κόλπο του Μεξικού των ΗΠΑ, παρά την ενίσχυση των φορτώσεων νοτιότερα και στη Βραζιλία.

Στα Suezmax, τα μέσα ημερήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,5%, στα 251.148 δολάρια. Η δραστηριότητα στον αμερικανικό Κόλπο του Μεξικού και η σταθερή ζήτηση από τη Γουιάνα περιόρισαν τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ στη διαδρομή Δυτική Αφρική – Ηνωμένο Βασίλειο και ηπειρωτική Ευρώπη καταγράφηκε εβδομαδιαία άνοδος 20%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν τα Aframax, με τα ημερήσια έσοδά τους να εκτινάσσονται κατά 54,3%, στα 220.088 δολάρια, ξεπερνώντας κατά 88% τον μέσο όρο του τελευταίου δωδεκαμήνου.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Allied, η ισχυρή ναυλαγορά στον αμερικανικό Κόλπο του Μεξικού προσέλκυσε πλοία από τη Βόρεια Θάλασσα, όπου οι καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών περιόρισαν περαιτέρω τη διαθεσιμότητα.

Ενδεικτική της έντασης των μεταβολών είναι η αύξηση κατά 281% στη διαδρομή από τις ανατολικές ακτές του Μεξικού προς τον αμερικανικό Κόλπο, κατά 258% από την Καραϊβική προς την ίδια περιοχή και κατά 77% στις ενδομεσογειακές μεταφορές.

Αντίθετη πορεία ακολούθησε η αγορά των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, με τα MR να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Στον Ατλαντικό, τα ημερήσια έσοδα των MR υποχώρησαν κατά 40%, στα 36.379 δολάρια, ενώ στον Ειρηνικό μειώθηκαν κατά 32,9%, στα 56.167 δολάρια.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόκλιση μεταξύ της spot αγοράς και των μακροχρόνιων ναυλώσεων. Παρά την άνοδο των ημερήσιων εσόδων στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, οι ναύλοι για συμβόλαια διάρκειας ενός έτους κινήθηκαν πτωτικά.

Στα VLCC μειώθηκαν κατά 2,9%, στα 253.500 δολάρια ημερησίως, στα Suezmax κατά 8,5%, στα 136.750 δολάρια, και στα Aframax κατά 11,1%, στα 80.000 δολάρια.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει την έντονη μεταβλητότητα της αγοράς, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ανακατανομή των πετρελαϊκών φορτίων και οι μετακινήσεις των πλοίων μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών διαμορφώνουν σημαντικές αποκλίσεις στους ναύλους.