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Νέα επίθεση σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ έρχεται να υπογραμμίσει τους επίμονους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη σκληραίνουν τη στάση τους μετά τη λήξη της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων χωρίς νέα συμφωνία.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), το εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα την Τρίτη ενώ διέσχιζε τα Στενά, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και να υπάρξει τραυματισμός μέλους του πληρώματος. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δέχονται βοήθεια από την Ακτοφυλακή του Ομάν.

Νέες απειλές από την Τεχεράνη

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τις νέες απειλές Ιρανού στρατιωτικού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Fox News, ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Εμπραχίμ Ζολφαγαρί προειδοποίησε ότι τα πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν από τα Στενά θα βρεθούν αντιμέτωπα με στρατιωτική δράση, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή φρασεολογία και αναφέροντας ότι θα καταλήξουν με «αρκετές όμορφες τρύπες στα κύτη τους».

Οι νέες απειλές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ΗΠΑ και Ιράν εμφανίζονται να απομακρύνονται εκ νέου από τη διπλωματική οδό.

Η 60ήμερη συμφωνία που είχε επιτευχθεί στα μέσα Ιουνίου και είχε ως στόχο να δημιουργήσει χώρο για διαπραγματεύσεις έληξε τη Δευτέρα χωρίς να υπάρξει επίσημη συμφωνία για τη συνέχισή της.

«Μακρύτερη αντιπαράθεση» βλέπει η Eurasia Group

Αναλυτές της Eurasia Group εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές θα προετοιμαστούν πλέον για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, καθώς ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη θεωρούν ότι υπάρχει άμεση ανάγκη να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε τη Δευτέρα την παράταση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί τους όρους που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητους για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν πρόκειται να κάνουν το είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητο», δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική ηγεσία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να περιορίσει τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Τεχεράνη προετοιμάζεται αντιθέτως για διεύρυνση του πολέμου, με στόχο να αυξήσει το κόστος για τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Απομακρύνεται η προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας

Η Eurasia Group δεν αναμένει πλέον την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έως τον Σεπτέμβριο και μεταθέτει το πιθανό χρονοδιάγραμμα αποκλιμάκωσης προς το τέλος του έτους.

Ως πιθανότερο σενάριο θεωρεί μια περιορισμένη συμφωνία, η οποία θα επιτρέψει τη μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς όμως να επιλύει συνολικά τη σύγκρουση.

Παράλληλα, η πίεση προς την Ουάσιγκτον για άμεση επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού έχει περιοριστεί. Η επιτυχία των παραγωγών της Μέσης Ανατολής να διοχετεύουν μέρος του πετρελαίου μέσω εναλλακτικών διαδρομών έχει συγκρατήσει τις τιμές και έχει αποτρέψει μέχρι στιγμής την εκτίναξη του αργού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Κατά την Eurasia Group, η παγκόσμια οικονομία έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες, προσφέροντας στις ΗΠΑ μεγαλύτερο περιθώριο να περιμένουν.

Σχεδόν «παγωμένη» η ναυσιπλοΐα

Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό μέτωπο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Ιράν.

Η εμπορική ναυσιπλοΐα παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη εν μέσω των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler, μόλις τρία πλοία διέσχισαν τα Στενά την Κυριακή.

Πίεση καταγράφεται και σε ακόμη ένα κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ, όπου οι Χούθι της Υεμένης κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στα μέσα Ιουλίου, καταγράφηκαν μόλις 49 διελεύσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων το Σαββατοκύριακο, από 55 μία εβδομάδα νωρίτερα.

Οι διαπραγματεύσεις Ιράν – Ομάν

Παρά το αδιέξοδο με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συνεχίζει τις συνομιλίες με το Ομάν για τη διαμόρφωση νέου καθεστώτος θαλάσσιας διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν το σουλτανάτο «μπει στον δρόμο» των αμερικανικών προσπαθειών για την επαναλειτουργία των Στενών.

Ακόμη και στην περίπτωση κάποιας συμφωνίας, η Eurasia Group εκτιμά ότι η ανάκαμψη των ροών μέσω του Ορμούζ θα είναι μόνο μερική, καθώς ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε κατάσταση παρατεταμένης εχθρότητας και ο κίνδυνος νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει υψηλός.

Πάνω από τα 90 δολάρια το Brent

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας πριν από τη λήξη της 60ήμερης προθεσμίας έδωσε νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.

Τα αμερικανικά futures του αργού ενισχύονται την Τρίτη κατά περίπου 0,25%, στα 84,70 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο 2,6% της Δευτέρας.

Το Brent παρέμενε πάνω από τα 90 δολάρια, έχοντας ξεπεράσει αυτό το επίπεδο τη Δευτέρα, και διαπραγματευόταν τελευταία κοντά στα 90,86 δολάρια το βαρέλι. Η νέα επίθεση στο Ορμούζ επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και αν οι αγορές έχουν προσαρμοστεί σε έναν βαθμό στις διαταραχές, ο κίνδυνος για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος.

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