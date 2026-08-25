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Στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η επιβατική κίνηση παραμένει αυξημένη λόγω της επιστροφής των εκδρομέων από τα νησιά, βρέθηκε την Τρίτη ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι, παρά την ολοκλήρωση του κύριου όγκου των θερινών διακοπών, η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Κατά την επίσκεψή του στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο υπουργός συνομίλησε με ταξιδιώτες και ενημερώθηκε για την κίνηση και τα μέτρα που εφαρμόζονται για την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διευκόλυνση των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας κάλεσε τους επιβάτες να φτάνουν εγκαίρως στα λιμάνια, κυρίως τις ημέρες και τις ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται αυξημένη κίνηση, ώστε να περιορίζεται η ταλαιπωρία και να πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα οι αναχωρήσεις των πλοίων.

«Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο, βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο», δήλωσε ο υπουργός, αναφερόμενος στον διπλό ρόλο που καλούνται να επιτελούν καθημερινά τα στελέχη του Σώματος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας συνεχάρη τον αρχηγό, καθώς και τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού, για την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις της θερινής περιόδου.

«Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για τον πολύ επαγγελματικό και πατριωτικό τρόπο που λειτούργησαν όλο το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του Λιμενικού στις έκτακτες καταστάσεις που προκάλεσαν οι πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού, υπογραμμίζοντας ότι η δράση του Σώματος δεν εξαντλείται στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας.

Όπως σημείωσε, στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής συμμετείχαν σε δύσκολες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από περιοχές που απειλούνταν από τις φωτιές.

«Να θυμίσω ότι έξω από τις υποχρεώσεις μας στην ακτοπλοΐα ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το Λιμενικό, η Ελληνική Ακτοφυλακή», τόνισε.

«Έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο»

Παρά τη μεγάλη επιστροφή των αδειούχων που καταγράφεται αυτές τις ημέρες, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η τουριστική σεζόν δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι η αυξημένη ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών πρέπει να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.

«Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε και ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με τη δουλειά μας», δήλωσε.

Ο κ. Κικίλιας συνέδεσε, παράλληλα, την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών και της ακτοπλοΐας με τη συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας, επισημαίνοντας τη βαρύτητα που έχουν ο τουρισμός και η νησιωτική οικονομία για τα δημόσια έσοδα και την ανάπτυξη.

«Να εξηγήσω ότι αυτό που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοΐα, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας με σημαντικά έσοδα για τη χώρα», ανέφερε.

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