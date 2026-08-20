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Τη Διώρυγα της Κορίνθου επισκέφθηκε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, πραγματοποιώντας συνάντηση με στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται την ιστορική θαλάσσια δίοδο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η αναπτυξιακή πορεία της Διώρυγας, καθώς και οι παρεμβάσεις που προωθούνται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της προς τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Η συνάντηση ανέδειξε τη σημασία της Διώρυγας ως τμήματος των θαλάσσιων μεταφορών και ως υποδομής με ιδιαίτερο οικονομικό και συμβολικό αποτύπωμα για την Ελλάδα. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των ναυτιλιακών υπηρεσιών αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η διοίκηση της Διώρυγας παρουσίασε στην πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασική επιδίωξη τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των διερχόμενων πλοίων και την ενίσχυση του ρόλου της εγκατάστασης στον ελληνικό ναυτιλιακό χάρτη.

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