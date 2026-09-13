Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με περισσότερους από 200 νέους να φοιτούν και να υποστηρίζονται σήμερα στις εκπαιδευτικές δομές των TEENS, η οικογένεια Τσάκου διευρύνει την επένδυσή της στη ναυτική εκπαίδευση, εγκαινιάζοντας στη Χίο μία ακόμη σύγχρονη υποδομή για την πρακτική κατάρτιση των αυριανών αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά στα «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (TEENS), παρουσία του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, του Νίκου και Σήλιας Τσάκου, της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, του πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος και της συζύγου του Αθηνάς, του Γιώργου Κουμουτσάκου Μόνιμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στην Unesco, του Φώτη Μάγγου γενικού γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής, του Γιώργου Ανωμερίτη αντιπροέδρου τους Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, του Ιωάννη Μαλαφή Δημάρχοου Χίου και εκπροσώπων της στρατιωτικής ηγεσίας και και εκπροσώπων της διεθνούς ναυτιλίας.

Κεντρικό γεγονός της βραδιάς ήταν τα εγκαίνια του νέου εργαστηριακού πολυχώρου «Engine Room & Ship Safety Laboratory» της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Η εγκατάσταση ενισχύει το πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσης, φέρνοντας τους σπουδαστές πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του μηχανοστασίου και στις απαιτήσεις ασφάλειας ενός σύγχρονου πλοίου.

Ο Νίκος Τσάκος ευχαρίστησε το American Bureau of Shipping το οποίo από την αρχή στήριξε το όραμα του καπετάν Παναγιώτη και του άνοιξε διεθνείς ορίζοντες αφού πλέον θα γίνεται ανταλλαγή μεταξύ αριστούχων Ελλήνων και Αμερικανών δοκίμων, την πρέσβειρα για τη συνεχή υποστήριξη της στην ελληνική ναυτιλία στις δύσκολες αυτές γεωπολιτικά εποχές καθώς και τον Άδωνη Γεωργιάδη για τη δυναμική συμβολή του στη δημιουργία και στήριξη του TEENS από το ξεκίνημα του. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα, αναδεικνύοντας τον σπουδαίο ρόλο των μελλοντικών ναυτικών που παρακολουθούσαν την εκδήλωση.

Γκίλφοϊλ: «Ασφαλέστερα πλοία σημαίνουν ασφαλέστερους ναυτικούς»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ναυτιλιακό τομέα έδωσε η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ελλάδα μοιράζονται μια υπερήφανη ναυτική κληρονομιά που εκτείνεται σε πολλές γενιές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι ναυτικοί των δύο χωρών έχουν διασχίσει τις ίδιες θάλασσες με κοινές αρχές την πειθαρχία, το θάρρος και την προσφορά.

Η Αμερικανίδα Πρέσβειρα συνέδεσε μάλιστα την εκδήλωση στη Χίο με την ευρύτερη πολιτική της Ουάσιγκτον για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυτιλιακής ισχύος, κάνοντας ειδική αναφορά στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στην επιδίωξή του για αποκατάσταση της αμερικανικής κυριαρχίας στον ναυτιλιακό τομέα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της οικογένειας Τσάκου με το American Bureau of Shipping (ABS) για τη δημιουργία του νέου εργαστηρίου. «Αυτό που ξεκίνησε ως έμπνευση από το ABS στην Αθήνα μετατράπηκε σε καινοτομία εδώ, στη Χίο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η σύμπραξη αμερικανικής τεχνογνωσίας και ελληνικής ναυτιλιακής φιλοδοξίας μπορεί να παράγει αποτελέσματα με όφελος και για τις δύο χώρες.

Η ίδια συνόψισε τη σημασία της επένδυσης σε μία χαρακτηριστική αλληλουχία: «Ασφαλέστερα πλοία σημαίνουν ασφαλέστερους ναυτικούς. Ασφαλέστεροι ναυτικοί σημαίνουν ισχυρότερο εμπόριο. Ισχυρότερο εμπόριο ωφελεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο». Απευθυνόμενη στους σπουδαστές, υπογράμμισε ότι η διεθνής ναυτιλία έχει ανάγκη από εξειδικευμένους ναυτικούς και ότι η εκπαίδευση που λαμβάνουν στη Χίο θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. «Μελετήστε με πειθαρχία, εκπαιδευτείτε με ταπεινότητα και ηγηθείτε με ακεραιότητα, ιδιαίτερα όταν κανείς δεν σας παρακολουθεί», ήταν η προτροπή της προς τους νέους.

«Η Ελλάδα είναι εδώ και πολύ καιρό συνώνυμη με την αριστεία στη θάλασσα και μπορώ να δω ότι το μέλλον βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια», πρόσθεσε.

Παναγιώτης Ν. Τσάκος: Η AI αλλάζει τις βιομηχανίες, αλλά οι άνθρωποι οδηγούν την αλλαγή

Στη σύνδεση της ναυτικής παράδοσης με την τεχνολογία επικεντρώθηκε ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος, γιος του Νικόλαου Τσάκου και εγγονός του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, ο οποίος απηύθυνε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Νέα Υόρκη, όπου συνεχίζει τις σπουδές MBA στο Columbia University.

Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη και στις νέες τεχνολογίες, επισήμανε ότι μεταμορφώνουν με πρωτοφανή ταχύτητα ολόκληρους κλάδους της οικονομίας. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. «Η πραγματική αλλαγή δεν οδηγείται μόνο από την τεχνολογία. Οδηγείται από τους ανθρώπους, από τις γνώσεις, την περιέργεια, την αποφασιστικότητα, την κρίση τους και, πάνω απ’ όλα, από την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν με σύνεση τα νέα εργαλεία και να τα μετατρέπουν σε πραγματική πρόοδο», ανέφερε.

Ο Παναγιώτης Ν. Τσάκος σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 νέοι φοιτούν και υποστηρίζονται σήμερα στις εκπαιδευτικές δομές των TEENS, ενώ παρουσίασε τη μέχρι σήμερα ανάπτυξη του εγχειρήματος μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών «πρωτιών»: το πρότυπο μη κερδοσκοπικό Ναυτικό Λύκειο, την ιδιωτική μη κερδοσκοπική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών Ε.Ν. και πλέον το νέο «Engine Room & Ship Safety Laboratory». «Το όραμα δεν έγινε απλώς πραγματικότητα. Ήδη αναπτύσσεται πέρα από όσα αρχικά είχαμε φανταστεί», σημείωσε.

«Να επιστρέψουμε όσα μας έδωσε η θάλασσα»

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του στον παππού του, καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, και στη σχέση του με τη Χίο. Όπως είπε, πίσω από τη δημιουργία των TEENS βρίσκεται ένα βαθύ αίσθημα καθήκοντος: να επιστραφεί στη ναυτική εκπαίδευση, στη Χίο και στην Ελλάδα μέρος από όσα προσέφερε η θάλασσα στην οικογένεια. Ο ίδιος ανέφερε ότι από την ηλικία των 11 ετών περνούσε μέρος σχεδόν κάθε καλοκαιριού στα πλοία της οικογένειας, εμπειρία που, όπως είπε, του έδωσε εικόνα της πραγματικής ζωής στη θάλασσα και βαθύ σεβασμό για όσους επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα.

Το μήνυμα για περισσότερους Έλληνες στα πλοία

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας Ελλήνων ναυτικών στα ελληνόκτητα πλοία, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της παγκόσμιας πρωταγωνιστικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας συνδέεται και με τη δημιουργία μιας νέας γενιάς καλά εκπαιδευμένων στελεχών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύθηκαν επίσης οι αριστούχοι μαθητές του Ναυτικού Λυκείου για τις επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου 2026, καθώς και σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού που διακρίθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Μετά τον αγιασμό αναγνώστηκε χαιρετισμός του Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκου. Παρόντες ήταν ακόμη ο δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, ο αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής και οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Νίκος Νύχτας και Παντελής Μπουρνιάς. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να κόβουν μαζί την κορδέλα του νέου εργαστηρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας της νέας εκπαιδευτικής υποδομής.

Διαβάστε ακόμη

Αθηναϊκή Ριβιέρα: Τέσσερα ιστορικά ακίνητα μετατρέπονται σε πολυτελείς κατοικίες (pics)

Ανησυχητική σύμπνοια: Άλτμαν, Αμοντέι και Μασκ ζητούν να μπει«φρένο» στην κούρσα της AI

To ελληνικό K-Studio μεταμόρφωσε ένα παλιό αγροτικό σπίτι στην Ιμπιζα σε μια εντυπωσιακή εξοχική κατοικία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ