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Στην αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν συσσωρεύσει επί δεκαετίες οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες που ανοίγει η Τεχνητή Νοημοσύνη για το shipping, σύμφωνα με τον Τζον Γ. Πατέρα, Chief Technical Officer της Contships Management Inc. Μιλώντας στο 16ο Annual Capital Link Forum, αποκάλυψε ότι η εταιρεία διαθέτει αρχεία 25 ετών και στοιχεία από περισσότερα από 100 πλοία που έχει διαχειριστεί, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η τελική ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων πρέπει να παραμένει στον άνθρωπο.

Η νέα τεχνολογία, όπως ανέφερε, χρησιμοποιείται ήδη στην καθημερινή εργασία, από την ανάλυση εταιρικών εγγράφων και την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών έως πιο σύνθετες εφαρμογές, όπως ο εντοπισμός συσχετισμών μεταξύ βλαβών μηχανημάτων. Η Contships, ωστόσο, έχει επιλέξει συνειδητά να μην προχωρήσει ακόμη στη δημιουργία μιας κεντρικής εταιρικής πλατφόρμας. «Θέλουμε να αφιερώσουμε τον χρόνο για να το κάνουμε σωστά», ανέφερε ο Τζον Γ. Πατέρας. «Δεν θέλουμε απλώς να ενσωματώσουμε την AI σε όλα τα συστήματά μας επειδή η τεχνολογία είναι διαθέσιμη».

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η αξιοποίηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών που παράγει η ναυτιλία. Η Contships διαθέτει ιστορικά δεδομένα, reports και emails των τελευταίων 25 ετών, μαζί με εξειδικευμένα στοιχεία για περισσότερα από 100 πλοία που πέρασαν από τη διαχείρισή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πραγματική ευκαιρία βρίσκεται στη δυνατότητα συνδυασμού των εταιρικών αρχείων με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε τα στελέχη να έχουν γρήγορη πρόσβαση σε όσα χρειάζονται και να μπορούν να εντοπίζουν μοτίβα ή συσχετισμούς που διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να διακριθούν. Στόχος είναι να δαπανάται λιγότερος χρόνος στην επεξεργασία δεδομένων και περισσότερος στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Ο Τζον Γ. Πατέρας προειδοποίησε, πάντως, για τον κίνδυνο της υπερβολικής εμπιστοσύνης στα νέα εργαλεία. Μια απάντηση μπορεί να δίνεται εξαιρετικά γρήγορα και να ακούγεται πειστική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σωστή. Η ποιότητά της εξαρτάται από το ερώτημα, το πλαίσιο και τα δεδομένα που έχουν δοθεί.

«Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να την αντιμετωπίζουμε σαν ένα μαγικό κουτί που γνωρίζει τα πάντα και μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα», σημείωσε και έθεσε με σαφήνεια το όριο: «Σωστή χρήση είναι όταν τη χρησιμοποιείς για να υποστηρίξεις την κριτική σκέψη εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Λάθος χρήση είναι όταν προσπαθείς να τους αντικαταστήσεις».

Ειδικά στη ναυτιλία, όπου κρίσιμες αποφάσεις συχνά λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, παραμένουν απαραίτητοι οι άνθρωποι με εμπειρία και τεχνογνωσία που μπορούν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να θέσουν τις σωστές ερωτήσεις.

Παράλληλα, ο CTO της Contships ανέδειξε ως κρίσιμη παράμετρο την προστασία και την εμπιστευτικότητα των εταιρικών δεδομένων, επισημαίνοντας ότι όσο διευρύνεται η χρήση των νέων εργαλείων τόσο πιο αναγκαίο γίνεται ένα σαφές πλαίσιο κανόνων για τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται.

Όπως συνόψισε, η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει ταχύτητα και δυνατότητα ανάλυσης τεράστιου όγκου πληροφοριών, αλλά η ευθύνη της απόφασης παραμένει στον άνθρωπο.

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