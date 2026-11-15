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Η United Maritime ενισχύει την παρουσία της στα μεγάλα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου με το Friendship, ένα Capesize ιαπωνικής ναυπήγησης του 2009. Όπως ανακοίνωσε στις 12 Νοεμβρίου, συμφώνησε με τη Seanergy Maritime τους βασικούς όρους της αγοράς έναντι 33 εκατ. δολαρίων. Η παράδοση αναμένεται στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2027, εφόσον εγκρίνει τη συναλλαγή ο υφιστάμενος χρηματοδότης και υπογραφούν τα οριστικά συμβατικά έγγραφα. Η United σχεδιάζει να καλύψει το τίμημα με δανεισμό και έσοδα από πρόσφατες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για συναλλαγή μεταξύ δύο εισηγμένων με επικεφαλής τον Σταμάτη Τσαντάνη. Τους όρους διαπραγματεύθηκαν και ενέκριναν ειδικές επιτροπές ανεξάρτητων μελών των δύο διοικητικών συμβουλίων. Για τη Seanergy, η πώληση του παλαιότερου πλοίου του στόλου της εντάσσεται στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου και αναμένεται να αποφέρει καθαρές ταμειακές εισπράξεις περίπου 19,6 εκατ. δολαρίων και λογιστικό κέρδος περίπου 12,4 εκατ. δολαρίων. Η Seanergy θα διατηρήσει την τεχνική και εμπορική διαχείριση του Friendship και μετά την παράδοσή του.

Η United μετέτρεψε τους κυμαινόμενους ναύλους των δύο Capesize που ήδη εκμεταλλεύεται σε σταθερούς για ολόκληρο το 2027. Ο ακαθάριστος ημερήσιος ναύλος ξεπερνά τα 35.000 δολάρια για το Dukeship και τα 29.100 δολάρια για το Squireship. Οι δύο χρονοναυλώσεις αντιστοιχούν συνολικά σε περίπου 23,1 εκατ. δολάρια συμβασιοποιημένων ακαθάριστων εσόδων για το έτος. Για το Dukeship, η εταιρεία συμφώνησε επίσης τους βασικούς όρους συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback) με ιαπωνικό αντισυμβαλλόμενο. Η χρηματοδότηση προορίζεται να καλύψει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση αγοράς του πλοίου βάσει της υφιστάμενης ναύλωσης γυμνού πλοίου, η οποία καθίσταται απαιτητή το τρίτο τρίμηνο του 2027. Εκκρεμούν η έγκριση της πιστωτικής επιτροπής και η υπογραφή των οριστικών εγγράφων.

Τα καθαρά κέρδη της United στο τρίτο τρίμηνο του 2026 τριπλασιάστηκαν στα 3,2 εκατ. δολάρια από 1,1 εκατ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν στα 12 εκατ. από 11 εκατ. δολάρια. Ο μέσος ημερήσιος ισοδύναμος ναύλος του στόλου (TCE) αυξήθηκε κατά 37%, στα 20.737 δολάρια. Η εταιρεία απέδωσε την άνοδο στις καλύτερες συνθήκες στην αγορά ξηρού φορτίου και στη μεγαλύτερη συνεισφορά των Capesize στα έσοδά της. Το τριμηνιαίο μέρισμα διπλασιάστηκε στα 0,20 δολάρια ανά κοινή μετοχή.