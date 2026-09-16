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Ένα σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή πορεία της πραγματοποίησε η VENERGY, του Βύρωνα Βασιλειάδη, με την καθέλκυση του υπό ναυπήγηση δεξαμενόπλοιου LADY MARIANNA. Πρόκειται για το πρώτο tanker του νέου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας που έπεσε στο νερό. Οι εργασίες θα συνεχιστούν έως την τελική παράδοση και την επιχειρησιακή ένταξη του στον στόλο.

Το συγκεκριμένο κατασκευαστικό ορόσημο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο ορατό αποτέλεσμα της στρατηγικής που έχει χαράξει η VENERGY για την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. Παράλληλα, δείχνει ότι ο σχεδιασμός της εταιρείας περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης.

Για το LADY MARIANNA ακολουθούν οι υπόλοιπες κατασκευαστικές και τεχνικές εργασίες, καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πριν από την παραλαβή του, τον προσεχή Ιανουάριο.

Το πλοίο αποτελεί τον πρώτο εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς δεξαμενόπλοιων για τη VENERGY και αποτυπώνει την επιλογή της διοίκησης να επενδύσει σε σύγχρονο ναυτιλιακό δυναμικό. Με την προσθήκη του, η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το επιχειρησιακό της αποτύπωμα και να ενισχύσει τη θέση της στον κλάδο των tankers.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα θα είναι η παράδοση του LADY MARIANNA. Η πρόσφατη εξέλιξη, πάντως, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τη VENERGY, καθώς η επενδυτική της στρατηγική αποκτά πλέον απτή παρουσία στη θάλασσα.

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