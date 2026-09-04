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Με ένα επενδυτικό σχέδιο που προσεγγίζει τα 2 δισ. δολάρια, ο Βύρων Βασιλειάδης διευρύνει την παρουσία του στην πλοιοκτησία, χτίζοντας στόλο δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Το ύψος της επένδυσης αποτυπώνει το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης, μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης για πρόσθετες ναυπηγήσεις, όπως είχε αποτιμηθεί σε δημοσιεύματα του Ιουνίου.

Το νέο βήμα αφορά την οριστικοποίηση επιπλέον παραγγελιών δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Η Venergy Maritime ενεργοποιεί δικαιώματα προαίρεσης για Suezmax στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli Heavy Industry, ανεβάζοντας το ναυπηγικό πρόγραμμα στα 30 πλοία, σύμφωνα με δημοσίευμα του

Η εξέλιξη δίνει συνέχεια στη συμφωνία που είχε γίνει γνωστή τον Ιούνιο για δύο Suezmax, μεταφορικής ικανότητας περίπου 158.000 dwt το καθένα, με δικαίωμα παραγγελίας δύο ακόμη. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την παράδοση των δύο πρώτων μονάδων στο τέταρτο τρίμηνο του 2028 και των προαιρετικών πλοίων εντός του 2029, εφόσον ενεργοποιούνταν τα σχετικά δικαιώματα. Η μετατροπή των options σε δεσμευτικές παραγγελίες αυξάνει τον αριθμό των πλοίων που θα κατασκευαστούν και ενισχύει το βάρος της μεταφοράς αργού στο επιχειρηματικό σχέδιο. Η εικόνα που προκύπτει είναι μιας σταδιακής διεύρυνσης της δραστηριότητας, με παρουσία σε διαφορετικά μεγέθη δεξαμενόπλοιων και κατανομή των ναυπηγήσεων σε περισσότερα ασιατικά ναυπηγεία.

Στα πλοία μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων, ο δημοσιευμένος κατάλογος της Venergy περιλαμβάνει οκτώ MR2 των 50.000 dwt στο νοτιοκορεατικό K Shipbuilding, με παραδόσεις το 2027 και το 2028. Παράλληλα, περιλαμβάνει έξι LR2 των 113.500 dwt στο New Times Shipbuilding της Κίνας, με παραδόσεις από το πρώτο τρίμηνο του 2029 έως το πρώτο τρίμηνο του 2030.

Στα Suezmax, η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες και με τα κινεζικά Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding και Guangzhou Shipyard International. Στον υφιστάμενο στόλο της καταγράφονται τα τρία δεξαμενόπλοια προϊόντων Captain Nikos, Captain Leon και Odyssean, κατασκευής 2018, 2018 και 2020 αντίστοιχα. Έτσι, διαθέτει ήδη επιχειρησιακή παρουσία, ενώ προετοιμάζει την ένταξη των νεότευκτων τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη του ευρύτερου ομίλου περιλαμβάνει και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Μέσω της OceanV Maritime είχε γνωστοποιηθεί τον Ιούνιο πρόγραμμα κατασκευής οκτώ feeder containerships, χωρητικότητας 1.900 teu το καθένα. Τότε οι συνολικές παραγγελίες σε δεξαμενόπλοια και containerships ανέρχονταν σε 28 μονάδες, επιπλέον των τριών πλοίων που βρίσκονταν ήδη στο νερό.

Η κατανομή αυτή δείχνει την κατεύθυνση του σχεδιασμού: ανάπτυξη στη μεταφορά αργού, πετρελαϊκών προϊόντων και εμπορευματοκιβωτίων, με παραδόσεις σε διαδοχικές χρονιές. Καθώς οι πρώτες ναυπηγήσεις πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, το επόμενο κρίσιμο στάδιο θα είναι η εμπορική αξιοποίηση των νέων πλοίων και η οργάνωση ενός σημαντικά μεγαλύτερου στόλου.

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