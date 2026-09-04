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Η διεκδίκηση του ελέγχου της Genco Shipping & Trading δίνει τη θέση της σε κινήσεις μείωσης της συμμετοχής για τη Diana Shipping. Η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή πούλησε ακόμη 275.000 μετοχές της αμερικανικής εταιρείας, έναντι περίπου 7,26 εκατ. δολαρίων, περνώντας κάτω από το όριο του 10%. Οι συναλλαγές ακολουθούν την απόσυρση της πρότασης εξαγοράς, στις 14 Αυγούστου, και αποτυπώνουν την αλλαγή πορείας σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Form 4 της 3ης Σεπτεμβρίου, την 1η Σεπτεμβρίου διατέθηκαν 125.000 μετοχές με μέση τιμή 26,02 δολάρια. Την επομένη ακολούθησαν δύο ομάδες συναλλαγών, καθεμία για 75.000 μετοχές, με μέσες τιμές 26,64 και 26,73 δολάρια αντίστοιχα. Με βάση τις αναφερόμενες μέσες τιμές, η συνολική αξία υπολογίζεται σε 7.255.250 δολάρια. Μετά τις πωλήσεις, η Diana διατηρεί 4.130.585 μετοχές. Στην κατάθεση αναφέρεται ρητά ότι δεν είναι πλέον δικαιούχος συμμετοχής άνω του 10%, με το έντυπο να χαρακτηρίζεται «exit filing» για τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Το υπόλοιπο πακέτο παραμένει σημαντικό, ενώ η γνωστοποίηση δεν περιλαμβάνει δέσμευση για πλήρη ρευστοποίησή του.

Η απόσταση από τον σχεδιασμό του Ιουνίου είναι πλέον αισθητή. Τότε, η Diana είχε υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο της Genco βελτιωμένη πρόταση με ενδεικτική αποτίμηση 27,34 δολαρίων ανά μετοχή. Το αντάλλαγμα περιλάμβανε 24,80 δολάρια σε μετρητά και μία μετοχή Diana, αποτιμώμενη για τους σκοπούς της πρότασης στα 2,54 δολάρια. Στην ανακοίνωση της 29ης Ιουνίου, η εταιρεία ανέφερε δεσμευμένη χρηματοδότηση 1,433 δισ. δολαρίων από έξι διεθνείς τράπεζες.

Ο σχεδιασμός είχε και δεύτερο ελληνικό σκέλος: η Star Bulk του Πέτρου Παππά είχε συμφωνήσει να αποκτήσει 16 πλοία της Genco έναντι 470,5 εκατ. δολαρίων, εφόσον ολοκληρωνόταν η εξαγορά από τη Diana. Επρόκειτο για συμφωνία που συνέδεε την εταιρική συναλλαγή με ανακατανομή στόλου μεταξύ δύο ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων. Η συμφωνία για τα πλοία λύθηκε συναινετικά στις 10 Αυγούστου, έπειτα από αίτημα της Star Bulk. Εκείνη την ημέρα η Diana εξακολουθούσε να κρατά την πρότασή της στο τραπέζι, αναφέροντας χρηματοδοτικές δεσμεύσεις 1,411 δισ. δολαρίων. Τέσσερις ημέρες αργότερα ανακοίνωσε την απόσυρσή της, αποδίδοντας το αδιέξοδο στις απαιτήσεις της διοίκησης της Genco.

Η Genco παρουσίασε διαφορετική εκδοχή. Σε επιστολή προς τους μετόχους της στις 17 Αυγούστου, υποστήριξε ότι ζητούσε τίμημα που θα αντανακλούσε την καθαρή αξία των περιουσιακών της στοιχείων και πρόσθετη αμοιβή για την παραχώρηση του ελέγχου. Αμφισβήτησε επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Diana αποτιμούσε το μετοχικό σκέλος των προτάσεων. Η διαφωνία αφορούσε, επομένως, τόσο την αξία των πλοίων όσο και την αξία που θα λάμβαναν τελικά οι μέτοχοι.

Για τη Diana, το επόμενο κεφάλαιο αφορά τη διαχείριση της εναπομείνασας επένδυσης. Κατά την απόσυρση της πρότασης, η Σεμίραμις Παληού είχε δηλώσει ότι η εταιρεία θα συνέχιζε να παρακολουθεί στενά τη Genco και να ελέγχει την υλοποίηση των δεσμεύσεών της προς τους μετόχους. Οι νέες πωλήσεις περιορίζουν πλέον το μέγεθος αυτής της συμμετοχής. Το αν θα ακολουθήσουν περαιτέρω ρευστοποιήσεις ή θα διατηρηθεί το υπόλοιπο πακέτο παραμένει ανοικτό.

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