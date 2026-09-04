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Η Binance Holdings, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, βρέθηκε αντιμέτωπη τον Ιούνιο με το ενδεχόμενο αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κανονιστική άδεια.

Ωστόσο, μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρητικά θα έπρεπε να έχει περιορίσει τη δραστηριότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά, η Binance εξακολουθεί να εξυπηρετεί πελάτες στην ΕΕ, αξιοποιώντας μια σειρά από νομικά «παράθυρα» και εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση, η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο μπλοκ των 27 κρατών-μελών, παρά το γεγονός ότι δεν έχει λάβει την άδεια που προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η πρόβλεψη της «αντίστροφης προσέλκυσης» (reverse solicitation), η οποία επιτρέπει σε μη αδειοδοτημένες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να δέχονται πελάτες που εγγράφονται με δική τους πρωτοβουλία και όχι έπειτα από διαφημιστική προώθηση.

Η Binance φέρεται να ερμηνεύει τη συγκεκριμένη διάταξη ως δυνατότητα να συνεχίσει να αποκτά νέους πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει μεταφέρει μέρος των συναλλαγών Ευρωπαίων χρηστών σε οντότητα με έδρα το Άμπου Ντάμπι, η οποία λειτουργεί υπό διαφορετικό κανονιστικό καθεστώς.

Η MiCA και το πρόβλημα της ενιαίας εποπτείας

Η υπόθεση της Binance αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), ο οποίος είχε σχεδιαστεί ώστε να δημιουργήσει ένα ενιαίο πλαίσιο εποπτείας για τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στόχος της MiCA ήταν να περιορίσει τη λειτουργία μη συμμορφούμενων εταιρειών, όμως η περίπτωση της Binance δείχνει ότι η απομάκρυνση ενός μεγάλου παίκτη από την αγορά είναι πιο σύνθετη.

«Το γεγονός ότι δεν απέκτησαν την άδεια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να κλείσουν όλους τους λογαριασμούς Ευρωπαίων πελατών», δήλωσε η Νίνα-Λουίζα Ζίντλερ, ειδικός σε θέματα συμμόρφωσης με τη MiCA.

Η Binance υποστηρίζει ότι τηρεί τους κανονισμούς σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται και δηλώνει ότι επιδιώκει να αποκτήσει άδεια MiCA, χαρακτηρίζοντας την ευρωπαϊκή αγορά στρατηγικής σημασίας.

Οι νέες περιπέτειες μετά το πρόστιμο των 4,3 δισ. δολαρίων

Για τη Binance, η ευρωπαϊκή διαμάχη αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά σειρά ρυθμιστικών και νομικών προβλημάτων.

Το 2023 η εταιρεία συμφώνησε σε διακανονισμό ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές, ενώ ο συνιδρυτής της Τσανγκπένγκ Ζάο αντιμετώπισε ξεχωριστή νομική διαδικασία που οδήγησε σε φυλάκιση.

Παρότι η εταιρεία επιχείρησε να παρουσιάσει τις περιπέτειές της ως παρελθόν, νέα ζητήματα συνέχισαν να εμφανίζονται, μεταξύ άλλων δημοσιεύματα για πιθανή διοχέτευση κεφαλαίων προς το Ιράν, κάτι που η Binance έχει αρνηθεί επανειλημμένα.

Παράλληλα, η εταιρεία βρέθηκε στο επίκεντρο ερωτημάτων σχετικά με ελέγχους εργαζομένων της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού για κεφάλαια πελατών.

Παρά την πίεση παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης

Παρά τις ρυθμιστικές δυσκολίες, η Binance εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι το ανταλλακτήριο διατηρεί μερίδιο άνω του 45% στις παγκόσμιες συναλλαγές spot κρυπτονομισμάτων.

Στις συναλλαγές σε ευρώ, το μερίδιό της κυμάνθηκε το τελευταίο διάστημα μεταξύ 3% και 4%, χωρίς σημαντική μεταβολή μετά την εφαρμογή της MiCA.

Παράλληλα, η Binance εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις εφαρμογές συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με τις περισσότερες λήψεις στην Ευρώπη.

Το βασικό πρόβλημα για τις ευρωπαϊκές αρχές είναι ότι μια πλήρης απομάκρυνση μη αδειοδοτημένων πλατφορμών μπορεί να αφήσει εκατομμύρια χρήστες χωρίς εύκολη πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

Στις χώρες όπου η Binance διαθέτει τοπικές οντότητες —Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία και Λιθουανία— η εταιρεία ενημέρωσε πελάτες να αποχωρήσουν από την πλατφόρμα.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι χρήστες μπορούσαν μόνο να αποσύρουν κεφάλαια και όχι να πραγματοποιούν νέες συναλλαγές, ενώ ορισμένοι επέστρεψαν στην πλατφόρμα μέσω της εξαίρεσης της «αντίστροφης προσέλκυσης».

Η Binance είχε σχεδιάσει να υποβάλει νέα αίτηση για άδεια MiCA μέσω άλλου κράτους-μέλους, όμως παραμένει άγνωστο ποια χώρα θα επιλέξει.

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