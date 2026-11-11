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Η νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου συνιστά σημαντικό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers. Ο ναυλομεσιτικός οίκος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός, οι υψηλές τιμές ενέργειας και η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν βάρυναν στην ψήφο των Αμερικανών. Το νέο Κογκρέσο αναλαμβάνει τον Ιανουάριο του 2027, όμως το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί ήδη να εντείνει τις πιέσεις για αλλαγές στην εξωτερική, ενεργειακή και εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Η πρώτη αντίδραση καταγράφηκε στην αγορά πετρελαίου. Στις 4 Νοεμβρίου το Brent υποχώρησε κατά 8,7%, στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, και το αμερικανικό WTI κατά 8,3%, στα 88,12 δολάρια, καθώς η αγορά προεξοφλούσε πιθανή αποκλιμάκωση με το Ιράν. Στις 6 Νοεμβρίου το Brent όδευε προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 16%, που θα μπορούσαν να είναι οι μεγαλύτερες από το 2020. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία στον Περσικό Κόλπο υπενθύμιζαν, κατά την Xclusiv, πόσο απέχει η προσδοκία διπλωματικής προόδου από την αποκατάσταση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αυξήσει τα φορτία για τα δεξαμενόπλοια τύπου VLCC και Suezmax. Πρόσθετη ώθηση στους ναύλους μπορεί να δώσει η αναπλήρωση των εμπορικών και στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, έπειτα από μήνες διαταραχών στον εφοδιασμό.

«Η αύξηση των μεταφερόμενων ποσοτήτων πετρελαίου δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη μεγαλύτερη ζήτηση για δεξαμενόπλοια», επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers. Η ομαλοποίηση της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ και, ενδεχομένως, από την Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να συντομεύσει τα ταξίδια. Λιγότερες παρακάμψεις και μικρότεροι χρόνοι αναμονής θα επέτρεπαν στα ίδια πλοία να εκτελούν περισσότερα ταξίδια, αυξάνοντας τη διαθέσιμη χωρητικότητα ακόμη και χωρίς παραδόσεις νεότευκτων. Έτσι, μια αρχική άνοδος των ναύλων από την αναπλήρωση των αποθεμάτων μπορεί να δώσει τη θέση της σε πιέσεις, καθώς η ζήτηση σε τονομίλια υποχωρεί.

Οι κυρώσεις στη Ρωσία και τα λιμενικά τέλη για κινεζικής ναυπήγησης πλοία

Η συμφωνία Ουάσιγκτον–Μόσχας του Οκτωβρίου, η οποία διευκόλυνε τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ μέσω μερικών εξαιρέσεων από τις κυρώσεις, αντανακλούσε, κατά την Xclusiv, την προτεραιότητα που έδινε η κυβέρνηση Τραμπ στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους. Οι παραδόσεις στις ΗΠΑ παραμένουν, πάντως, αβέβαιες. Ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να πιέσει για αυστηρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη στήριξη στην Ουκρανία. Νέοι περιορισμοί ενδέχεται να επιμηκύνουν τις εμπορικές διαδρομές και να ενισχύσουν τη δραστηριότητα του «σκιώδους στόλου». Αντίθετα, μια χαλάρωση των κυρώσεων θα μπορούσε να επαναφέρει ρωσικά φορτία στην ευρύτερη αγορά δεξαμενόπλοιων και να μειώσει τη ζήτηση σε τονομίλια.

Στο μέτωπο της Κίνας, η ενίσχυση των αμερικανικών ναυπηγείων διατηρεί διακομματική στήριξη. Η προτεινόμενη παράταση έως τις 9 Ιανουαρίου 2027 της αναστολής των μέτρων βάσει του Section 301 προσφέρει προοπτική προσωρινής ελάφρυνσης για τα πλοία κινεζικής ναυπήγησης. Η αβεβαιότητα για τα μελλοντικά λιμενικά τέλη, ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές των ναυλωτών, τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων και τις παραγγελίες νεότευκτων. Τυχόν αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ΗΠΑ–Κίνας θα μπορούσε να στηρίξει τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού χύδην φορτίου.

Η διάκριση ανάμεσα στην πρόσκαιρη άνοδο των ναύλων και στα διατηρήσιμα έσοδα έχει ιδιαίτερη σημασία για τις αγοραπωλησίες πλοίων. «Οι υψηλοί ναύλοι στη spot αγορά δεν δικαιολογούν αυτομάτως υψηλότερες αξίες πλοίων, όταν η ομαλοποίηση μπορεί να αυξήσει γρήγορα τη διαθέσιμη χωρητικότητα του στόλου», σημειώνουν οι αναλυτές. Για τις αποτιμήσεις, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα πρόσθετα φορτία θα απορροφήσουν τη χωρητικότητα που θα απελευθερώσουν οι συντομότερες διαδρομές και οι μικρότερες αναμονές.