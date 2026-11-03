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Περισσότερα από 1.000 πλοία έχουν υπό παραγγελία στα ναυπηγεία του κόσμου οι Έλληνες εφοπλιστές, με το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών τους να κατευθύνεται στα δεξαμενόπλοια. Την ίδια ώρα, το παγκόσμιο ναυπηγικό πρόγραμμα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την προσφορά χωρητικότητας και την πορεία των ναύλων τα επόμενα χρόνια.Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασε τον Οκτώβριο του 2026 τα 226,1 εκατ. CGT, ξεπερνώντας τα 225,5 εκατ. CGT που είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η ναυπηγική βιομηχανία βρισκόταν στην κορύφωση ενός προηγούμενου επενδυτικού κύκλου.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα Orderbook & Fleet Statistics Report – October 2026 του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν συνολικά 1.021 πλοία υπό παραγγελία στις πέντε βασικές κατηγορίες που εξετάζει η ανάλυση: δεξαμενόπλοια, φορτηγά μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, LNG carriers και LPG carriers.

Η ισχυρότερη ελληνική παρουσία καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια, όπου οι παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων φτάνουν τα 458 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 27% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών. Πρόκειται για το υψηλότερο μερίδιο που κατέχουν οι Έλληνες πλοιοκτήτες μεταξύ των πέντε κατηγοριών.

Από τα 458 δεξαμενόπλοια, τα 128 είναι Suezmax, τα 104 VLCC/ULCC, τα 83 Aframax/LR2 και τα 82 MR2. Ακολουθούν 36 Panamax/LR1, 15 Handy/MR1 και 10 μικρότερα δεξαμενόπλοια.

Η έρευνα αποτυπώνει παράλληλα τη σημαντική αύξηση των παραγγελιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνολικό βιβλίο παραγγελιών δεξαμενόπλοιων έχει φτάσει τα 1.695 πλοία, έναντι ενεργού στόλου 8.231 πλοίων. Σε όρους μεταφορικής ικανότητας, οι παραγγελίες αντιστοιχούν πλέον στο 26,1% του υφιστάμενου στόλου, από 15,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η ναυπηγική δραστηριότητα στα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια. Στα VLCC/ULCC το βιβλίο παραγγελιών αντιστοιχεί στο 32,8% της υφιστάμενης χωρητικότητας, ενώ στα Suezmax το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 29,3%.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς ο παγκόσμιος στόλος δεξαμενόπλοιων εμφανίζει μέση ηλικία 13,9 ετών, με περίπου τα μισά πλοία να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών. Η ανανέωση του στόλου αποτελεί επομένως σημαντική παράμετρο των νέων επενδύσεων, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το ενδεχόμενο αύξησης της διαθέσιμης χωρητικότητας.

Στα φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν υπό παραγγελία 207 πλοία, που αντιστοιχούν σε περίπου 11%-12% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών.

Οι ελληνικές επενδύσεις κατανέμονται σε 67 Capesize/VLOC, 67 Handysizemax/Supramax/Ultramax, 63 Panamax/Kamsarmax/Post-Panamax και 10 Handysize.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το βιβλίο παραγγελιών των bulk carriers περιλαμβάνει 1.826 πλοία, με συνολική μεταφορική ικανότητα 172,7 εκατ. τόνων. Η αναλογία των υπό ναυπήγηση πλοίων προς τον ενεργό στόλο έχει αυξηθεί στο 15,7%, από 10,7% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων παραγγελιών εντοπίζεται στα Capesize και VLOC, όπου το ποσοστό φτάνει το 19,9% της υπάρχουσας χωρητικότητας. Από την αρχή του 2026 έχουν παραγγελθεί συνολικά 608 νέα bulk carriers.

Σημαντική παραμένει η ελληνική παρουσία και στην αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Οι παραγγελίες ελληνικών συμφερόντων ανέρχονται σε 248 πλοία, περίπου το 13% του παγκόσμιου συνόλου.

Από αυτά, τα 88 είναι feeder, τα 67 Neo-Panamax, τα 63 Handy και τα 30 Panamax.

Η αγορά των containerships παρουσιάζει μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις του ναυπηγικού προγράμματος. Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έχει φτάσει τα 1.962 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 15,27 εκατ. TEU.

Η χωρητικότητα που βρίσκεται υπό ναυπήγηση αντιστοιχεί πλέον στο 44,5% του ενεργού στόλου, από 32% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσοστό στα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα ULCV, όπου η υπό παραγγελία χωρητικότητα αντιστοιχεί στο 83,9% της υφιστάμενης. Η συγκεκριμένη κατηγορία συγκεντρώνει 378 παραγγελίες, έναντι ενεργού στόλου 474 πλοίων.

Το μέγεθος αυτό αναδεικνύει πόσο σημαντική θα είναι η επίδραση των νέων παραδόσεων στη μελλοντική ισορροπία προσφοράς και ζήτησης.

Στον τομέα των πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν 54 LNG carriers υπό παραγγελία, που αντιπροσωπεύουν το 16% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών.

Από αυτά, τα 46 ανήκουν στην κατηγορία χωρητικότητας 141.000 έως 200.000 κυβικών μέτρων και οκτώ στην κατηγορία 16.000 έως 100.000 κυβικών μέτρων.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, βρίσκονται υπό ναυπήγηση 335 LNG carriers, έναντι ενεργού στόλου 936 πλοίων. Η αναλογία του βιβλίου παραγγελιών προς τον στόλο, με βάση τη μεταφορική ικανότητα, διαμορφώνεται στο 36,5%, μειωμένη από 40% έναν χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για μία από τις λίγες κατηγορίες της έρευνας όπου καταγράφεται υποχώρηση της συγκεκριμένης αναλογίας σε ετήσια βάση.

Στα LPG carriers, οι ελληνικές παραγγελίες ανέρχονται επίσης σε 54 πλοία, που αντιστοιχούν στο 15% του παγκόσμιου συνόλου. Από αυτά, τα 38 είναι VLGC, επιβεβαιώνοντας την έμφαση των ελληνικών επενδύσεων στα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς υγραερίου.

Το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών LPG carriers περιλαμβάνει 357 πλοία, με τη συνολική υπό ναυπήγηση μεταφορική ικανότητα να αντιστοιχεί στο 41,5% του ενεργού στόλου, έναντι 37,6% το 2025.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι οι νέες παραγγελίες συγκεντρώνονται κυρίως στις παραδόσεις μετά το 2027. Στα δεξαμενόπλοια, για παράδειγμα, 1.014 από τα 1.695 υπό ναυπήγηση πλοία έχουν προγραμματισμένη παράδοση από το 2028 και μετά. Αντίστοιχα, στα containerships, 1.265 από τις 1.962 παραγγελίες τοποθετούνται στην ίδια χρονική περίοδο.

Η χρονική αυτή κατανομή δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της νέας χωρητικότητας δεν θα εισέλθει άμεσα στην αγορά, αλλά σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Συνολικά, τα στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers καταγράφουν μια περίοδο έντονης ναυπηγικής δραστηριότητας, με τους Έλληνες εφοπλιστές να διατηρούν σημαντική θέση στις επενδύσεις νέων πλοίων.

Το κρίσιμο ζήτημα για τη ναυλαγορά θα είναι κατά πόσο η αύξηση της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, σε συνδυασμό με την απόσυρση παλαιότερων πλοίων, θα μπορέσει να απορροφήσει τη νέα χωρητικότητα που αναμένεται να παραδοθεί.

Η έρευνα δεν περιλαμβάνει προβλέψεις για την πορεία των ναύλων. Ωστόσο, το μέγεθος των βιβλίων παραγγελιών, ιδιαίτερα στα μεγάλα containerships και στα δεξαμενόπλοια, αποτελεί βασικό στοιχείο που θα επηρεάσει την ισορροπία της αγοράς τα επόμενα χρόνια.