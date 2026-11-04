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Δύο διαφορετικές εικόνες παρουσιάζει η διεθνής αγορά αγοραπωλησιών μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων, με τους πλοιοκτήτες να διαθέτουν προς πώληση μεγάλο αριθμό παλαιότερων πλοίων και τους επενδυτές να στρέφουν το ενδιαφέρον τους κυρίως στα μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και σε πλοία μικρότερης ηλικίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ναυλομεσιτικού οίκου Xclusiv Shipbrokers, κατά το δίμηνο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 371 δεξαμενόπλοια προς πώληση, έναντι 146 ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών, σε πλοία χωρητικότητας άνω των 10.000 DWT.

Η διαφορά αυτή δεν αποτελεί ποσοστό μετατροπής των προσφερόμενων πλοίων σε πωλήσεις, καθώς οι δύο κατηγορίες δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στα ίδια πλοία. Αποτυπώνει, ωστόσο, τις διαφορετικές τάσεις που επικρατούν μεταξύ προσφοράς και πραγματικής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers, «η αγορά αγοραπωλησιών δεξαμενόπλοιων χαρακτηρίζεται από επιλεκτικές επενδύσεις και όχι από ομοιόμορφο αγοραστικό ενδιαφέρον».

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου. Στην κατηγορία των VLCC πραγματοποιήθηκαν 22 αγοραπωλησίες, ενώ στη βάση δεδομένων των πλοίων που προσφέρθηκαν προς πώληση περιλαμβάνονταν μόλις 13 μονάδες. Αντίστοιχα, στα Suezmax καταγράφηκαν 28 συναλλαγές έναντι 16 πλοίων που εμφανίστηκαν προς πώληση.

Συνολικά, οι δύο κατηγορίες συγκέντρωσαν το 34% των αγοραπωλησιών, ενώ αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 8% του αριθμού των πλοίων που προσφέρθηκαν στην αγορά.

Η εικόνα ήταν διαφορετική στα MR2, όπου πραγματοποιήθηκαν 42 αγοραπωλησίες έναντι 125 πλοίων που είχαν διατεθεί προς πώληση. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απόκλιση στα μικρότερα δεξαμενόπλοια, με 167 καταχωρίσεις προς πώληση και μόλις 20 ολοκληρωμένες συναλλαγές.

Κατά τους αναλυτές του ναυλομεσιτικού οίκου, «η αγοραστική δραστηριότητα συγκεντρώνεται δυσανάλογα στα μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια, γεγονός που ενδέχεται να αντανακλά ισχυρότερες προσδοκίες κερδοφορίας και εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μεταφορές αργού πετρελαίου».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικιακή σύνθεση των πλοίων.

Από τα 371 δεξαμενόπλοια που προσφέρθηκαν προς πώληση, τα 175 ήταν ηλικίας 16 έως 20 ετών, αντιπροσωπεύοντας το 47% της προσφοράς. Άλλα 100 πλοία, ποσοστό 27%, είχαν ηλικία άνω των 20 ετών.

Επομένως, σχεδόν τρία στα τέσσερα πλοία που προσφέρθηκαν προς πώληση ήταν ηλικίας άνω των 15 ετών, ενώ οι αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες αντιπροσώπευαν το 55% των ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών.

Αντίθετα, τα δεξαμενόπλοια ηλικίας 11 έως 15 ετών συγκέντρωσαν το 23% των συναλλαγών, παρότι αντιπροσώπευαν μόλις το 13% των καταχωρίσεων προς πώληση. Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στα πλοία ηλικίας 6 έως 10 ετών, τα οποία κάλυψαν το 8% των αγοραπωλησιών έναντι μόλις 3% της προσφοράς.

Επιπλέον, καταγράφηκαν πέντε συναλλαγές μεταπώλησης πλοίων υπό ναυπήγηση, αριθμός ίσος με τις αντίστοιχες προσφορές.

Σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι πλοιοκτήτες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις σημερινές αξίες των παλαιότερων πλοίων τους, την ώρα που οι αγοραστές εμφανίζουν συγκριτικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον για νεότερο τονάζ.

Σημαντικό ρόλο στις επενδυτικές επιλογές διαδραματίζει και η χώρα ναυπήγησης.

Τα δεξαμενόπλοια νοτιοκορεατικής κατασκευής κυριάρχησαν στη δραστηριότητα του διμήνου, με 146 πλοία προς πώληση και 68 ολοκληρωμένες συναλλαγές. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 39% της προσφοράς και στο 47% των αγοραπωλησιών.

Από τα 146 νοτιοκορεατικά πλοία που προσφέρθηκαν στην αγορά, τα 121 ήταν ηλικίας άνω των 15 ετών. Αντίθετα, μεταξύ των 68 πλοίων που άλλαξαν χέρια, μόλις 38 ανήκαν στην ίδια ηλικιακή κατηγορία.

Ενδεικτικό της ζήτησης για νεότερα πλοία είναι ότι στην κατηγορία ηλικίας 11 έως 15 ετών πραγματοποιήθηκαν 23 αγοραπωλησίες νοτιοκορεατικών δεξαμενόπλοιων, έναντι 22 πλοίων που εμφανίστηκαν προς πώληση.

Διαφορετική ήταν η εικόνα στα κινεζικής κατασκευής δεξαμενόπλοια. Από τα 118 πλοία που προσφέρθηκαν προς πώληση από την 1η Σεπτεμβρίου, τα 42 ήταν είτε υπό ναυπήγηση είτε ηλικίας έως 10 ετών. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα ανήκαν τα 24 από τα 48 κινεζικά δεξαμενόπλοια που άλλαξαν ιδιοκτησία.

Στα ιαπωνικής κατασκευής πλοία, η προσφορά ήταν σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Από τα 56 δεξαμενόπλοια που διατέθηκαν προς πώληση, τα 51 ήταν άνω των 15 ετών, ενώ από τις 21 ολοκληρωμένες συναλλαγές, οι 17 αφορούσαν πλοία αυτής της ηλικίας.

Οι διαφορές αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ηλικία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η χώρα κατασκευής και οι εμπορικές δυνατότητες κάθε πλοίου εξακολουθούν να επηρεάζουν καθοριστικά τις επενδυτικές αποφάσεις.

Όπως καταλήγουν οι αναλυτές της Xclusiv Shipbrokers, «η ισορροπία μεταξύ των διαθέσιμων προς πώληση πλοίων και των προτιμήσεων των αγοραστών θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών των μεταχειρισμένων δεξαμενόπλοιων τους επόμενους μήνες».

Η ανάλυση καταγράφει, επομένως, μια αγορά στην οποία η υψηλή προσφορά παλαιότερων πλοίων συνυπάρχει με έντονη συναλλακτική δραστηριότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες, κυρίως στα VLCC και Suezmax, χωρίς η ζήτηση να κατανέμεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα μεγέθη και τις ηλικίες.