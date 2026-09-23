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Την πρώτη εμπορική συμφωνία για το νεοαποκτηθέν δεξαμενόπλοιο AMETHYST ενεργοποίησε η Y/KNOT Invest, σηματοδοτώντας την έναρξη παραγωγής εσόδων από τη νέα επένδυση της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το πλοίο έχει ήδη ξεκινήσει τη ναύλωσή του, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει από 2,5 έως 3,5 μήνες. Για το συγκεκριμένο διάστημα, τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 3 εκατ. και 5,5 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έρχεται λίγους μήνες μετά την επένδυση της Y/KNOT Invest στο συγκεκριμένο asset. Το AMETHYST αποκτήθηκε στα τέλη Ιουνίου έναντι συνολικού τιμήματος 44 εκατ. δολαρίων, με τη διοίκηση να επιλέγει την άμεση εμπορική αξιοποίησή του. Με βάση τα δύο άκρα του εύρους διάρκειας και εσόδων που γνωστοποίησε η εταιρεία, η συμφωνία δείχνει τη δυνατότητα του νέου asset να δημιουργήσει σημαντικές ταμειακές ροές ήδη από τους πρώτους μήνες παρουσίας του στον στόλο. Η τελική απόδοση της ναύλωσης θα εξαρτηθεί από την πραγματική διάρκειά της και τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη έχει πρόσθετη σημασία για την Y/KNOT Invest, καθώς πρόκειται για την ελληνική ναυτιλιακή Α.Ε. που άνοιξε τον κύκλο παρουσίας ναυτιλιακών εταιρειών στην Euronext Athens. Έτσι, η πρώτη ναύλωση του AMETHYST αποτελεί και ένα από τα πρώτα απτά δείγματα της επιχειρηματικής αξιοποίησης των κεφαλαίων και των επενδυτικών κινήσεων της εταιρείας μετά την είαγωγή της στην αγορά.

Η στρατηγική της Y/KNOT Invest στηρίζεται στην απόκτηση και εμπορική εκμετάλλευση ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων, με στόχο τη δημιουργία αποδόσεων για τους μετόχους. Στην περίπτωση του AMETHYST, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης της επένδυσης και της ένταξης του πλοίου σε απασχόληση που παράγει έσοδα.

Πλέον, το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην εξέλιξη της συγκεκριμένης ναύλωσης, αλλά και στις επόμενες κινήσεις της Y/KNOT Invest για την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη του ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου.

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