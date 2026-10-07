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Σε έως και δέκα χρόνια θα μπορούν να αποπληρώνουν παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να μειώσει τη μηνιαία επιβάρυνση και να επαναφέρει σε τροχιά πληρωμών οφειλέτες που σήμερα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς Εφορία και Ταμεία να ξεπερνούν τα 167 δισ. ευρώ, τη ρύθμιση των 72 δόσεων να εμφανίζει περιορισμένη ανταπόκριση και την αγορά να ζητεί ένα πιο ευέλικτο μοντέλο, η νέα ρύθμιση διευρύνει τόσο τον χρόνο αποπληρωμής όσο και το εύρος των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν.

Αποπληρωμή έως και σε 10 χρόνια

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην αύξηση του μέγιστου αριθμού των μηνιαίων δόσεων στις 120 από 72. Έτσι, η εξόφληση μιας οφειλής μπορεί να εκτείνεται σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση καθορίζεται στα 30 ευρώ. Στην πράξη, η συγκεκριμένη καταβολή αντιστοιχεί σε συνολική οφειλή μαζί με τους τόκους έως 3.600 ευρώ, ενώ όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος τόσο αυξάνεται και η μηνιαία δόση.

Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρος των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Στις 120 δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2023 που προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν θα πρέπει να βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αντί της 20ής Απριλίου 2026.

Μέχρι πότε υποβάλλεται η αίτηση

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης μεταφέρεται στις 30 Ιουνίου 2027, από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 που ίσχυε για τη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση, ο οφειλέτης θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι υπόλοιπες δόσεις θα πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Στο νέο καθεστώς θα μπορούν να περάσουν και οι περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις. Με την υποβολή αίτησης θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 120 δόσεις, επιμερίζοντάς το σε περισσότερες μηνιαίες καταβολές και μειώνοντας το ύψος της δόσης.

Μικρότερη δόση αλλά περισσότεροι τόκοι

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%. Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής περιορίζει τη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά έχει και κόστος, καθώς αυξάνει το συνολικό ποσό των τόκων.

Όσο περισσότερο, επομένως, απλώνεται χρονικά η αποπληρωμή, τόσο υψηλότερο γίνεται το τελικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη

Η πρόσβαση στις 120 δόσεις συνοδεύεται από συγκεκριμένους «κόφτες». Κατά την ημερομηνία της αίτησης, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να διαθέτει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Χρέη που δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις θα πρέπει προηγουμένως να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση.

Παράλληλα, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, ενώ ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Αυτό σημαίνει ότι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά θα πρέπει, πριν από την αίτηση, είτε να έχουν εξοφληθεί είτε να έχουν ρυθμιστεί μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Πότε βγαίνει ο οφειλέτης εκτός ρύθμισης

Η ένταξη στο νέο σχήμα απαιτεί συνέπεια τόσο στις δόσεις όσο και στις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Η ρύθμιση χάνεται εφόσον δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει περισσότερο από δύο μήνες η πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων.

Το ίδιο ισχύει εάν, μέσα σε έναν μήνα από την υπαγωγή, δεν εξοφληθούν ή δεν τακτοποιηθούν οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές που βρίσκονται εκτός ρύθμισης.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται επίσης όταν δημιουργούνται νέα χρέη και δεν εξοφλούνται ή δεν ρυθμίζονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους. Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται άμεσα απαιτητό.

Τι εξασφαλίζει η συνέπεια

Σημαντικά είναι τα οφέλη για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς. Ο οφειλέτης μπορεί να λαμβάνει αποδεικτικό ενημερότητας, ενώ αναστέλλεται η ποινική δίωξη όσο τηρείται η ρύθμιση και, μετά την πλήρη εξόφληση, εξαλείφεται το αξιόποινο.

Παράλληλα, αναστέλλεται η λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης σε απαιτήσεις, κινητά και ακίνητα.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων μπορούν επίσης να σταματήσουν να δεσμεύουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη, εφόσον αφορούν αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.

Πόσο κοστίζουν οι 120 δόσεις

Τα παραδείγματα δείχνουν τη σχέση μεταξύ της χαμηλότερης μηνιαίας δόσης και του αυξημένου συνολικού κόστους λόγω των τόκων.

Για οφειλή 5.000 ευρώ, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 55 ευρώ, με συνολική αποπληρωμή 6.613 ευρώ και επιβάρυνση από τόκους 1.613 ευρώ.

Στα 10.000 ευρώ χρέους, η δόση ανέρχεται σε 110 ευρώ τον μήνα, το συνολικό ποσό πληρωμής σε 13.226 ευρώ και οι τόκοι σε 3.226 ευρώ.

Για οφειλή 20.000 ευρώ, η μηνιαία καταβολή φθάνει τα 220 ευρώ, με συνολική πληρωμή 26.452 ευρώ, από τα οποία 6.452 ευρώ αντιστοιχούν σε τόκους.

Στα 30.000 ευρώ, η δόση διαμορφώνεται στα 331 ευρώ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής στα 39.679 ευρώ και η επιβάρυνση από τόκους στα 9.679 ευρώ.

Τέλος, για χρέος 50.000 ευρώ, η μηνιαία δόση φθάνει τα 551 ευρώ. Στο τέλος της δεκαετίας ο οφειλέτης θα έχει καταβάλει συνολικά 66.131 ευρώ, με τους τόκους να ανέρχονται σε 16.131 ευρώ.

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